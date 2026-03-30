elevii din mihăileni intr-o simulare de ședință la consiliul județean sibiu - daniela cîmpean și-a revăzut dirigintele din gimnaziu

Pe scurt: Elevii din Mihăileni au vizitat Consiliul Județean Sibiu, unde au participat la un exercițiu de consiliu, au propus idei pentru comunitate și au avut parte de o întâlnire emoționantă cu Daniela Cîmpean și fostul ei diriginte, profesorul Călin Jida.

Un grup de elevi din Mihăileni, însoțiți de diriginta lor și de profesorul de geografie, Călin Jida, au adus energie și entuziasm la Consiliul Județean Sibiu. Întâlnirea a avut o semnificație aparte pentru președinta Daniela Cîmpean, deoarece profesorul Călin Jida i-a fost diriginte în anii de gimnaziu, adăugând o notă personală și emoționantă vizitei.

Elevii au descoperit cum se iau deciziile care schimbă comunitatea

Copiii au avut ocazia să afle direct de la Daniela Cîmpean cum funcționează administrația județeană și ce rol au instituțiile din subordine în viața de zi cu zi. Președinta Consiliului Județean a subliniat că și-a dorit ca tinerii să vadă instituția nu doar ca pe un loc cu birouri și proceduri, ci ca pe un spațiu în care se lucrează pentru oameni și pentru comunitate. Astfel de întâlniri, spune ea, îi ajută pe tineri să înțeleagă că vocea lor contează și că pot contribui la schimbare.

Dialogul deschis cu elevii a evidențiat importanța implicării civice de la vârste fragede. Daniela Cîmpean a punctat că deschiderea către tineri și încurajarea lor să înțeleagă cum funcționează comunitatea sunt pași esențiali pentru o societate mai responsabilă. În același spirit, Consiliul Județean Sibiu a promovat constant inițiative de consultare publică, precum CJ Sibiu invită sibienii la dezbatere privind chestionarul “Fă-ți vocea auzită de autorități!”.

Exercițiu de consiliu: Tinerii au propus și au votat idei pentru comunitate

Momentul de vârf al vizitei a fost simularea unei ședințe de consiliu, unde elevii au intrat în rolul de consilieri județeni. Și-au ales un președinte și vicepreședinți, au venit cu propuneri și au votat cu naturalețe, demonstrând curaj și implicare. Daniela Cîmpean a remarcat cu bucurie cât de repede s-au adaptat tinerii la acest exercițiu și cât de mult înțeleg, de fapt, despre responsabilitatea civică.

„A fost un exercițiu frumos, dar și un semn că tinerii înțeleg mai mult decât credem uneori și că, atunci când li se oferă ocazia, au curajul să se exprime și să participe”, a transmis Daniela Cîmpean. Astfel de inițiative completează eforturile administrației de a transforma Sibiul într-o capitală a ecoturismului și a inovației, implicând activ comunitatea locală.

Întâlnirea a fost o lecție de recunoștință și inspirație

Revederea cu profesorul Călin Jida a fost pentru Daniela Cîmpean un prilej de reflecție asupra oamenilor care ne formează la început de drum. Ea a subliniat cât de important este să păstrăm respectul și recunoștința pentru cei care au contribuit la dezvoltarea noastră personală și profesională.

Vizita elevilor din Mihăileni la Consiliul Județean Sibiu a fost nu doar o lecție practică de civism, ci și o dovadă că implicarea tinerilor poate începe devreme, iar dialogul între generații este cheia unei comunități unite și responsabile.

Galerie Foto