expoziție de ciuperci rare la muzeul de istorie naturală din sibiu

Pe scurt: Descoperă lumea fascinantă a ciupercilor la Sibiu: specii rare, povești științifice și ateliere interactive pentru toate vârstele.

Muzeul Național Brukenthal, prin compartimentul Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, organizează în perioada 17 aprilie – 15 mai 2026 o expoziție micologică dedicată universului ciupercilor.

Evenimentul are loc în Sala Multimedia a muzeului, pe strada Cetății nr. 1, iar vernisajul este programat pentru vineri, 17 aprilie, de la ora 14:00. Expoziția este coordonată de Ana-Maria Păpureanu și curatoriată de Florin și Irina Bustan, cunoscuți pentru activitatea lor educativă și de promovare a naturii prin proiectul Ciuperci Norocoase, potrivit informațiilor transmise de Muzeul Național Brukenthal.

Vizitatorii vor putea explora o incursiune multidisciplinară în lumea fungilor, cu sute de specimene colectate de curatori. Florin Bustan, pasionat de micologie și activ în zona Sibiului, va fi prezent săptămânal pentru a ghida publicul și a desfășura activități educaționale, inclusiv pentru grupuri de copii. Acesta are o experiență vastă în studiul și identificarea ciupercilor, publicând constant informații și fotografii din teren și organizând activități practice pentru publicul larg.

Ciupercile joacă un rol esențial în menținerea echilibrului ecosistemelor, fiind descompunători naturali și facilitând reciclarea materiei organice. Multe specii formează simbioze cu plantele, contribuind la sănătatea pădurilor, iar unele pot indica starea solului sau schimbările climatice. Expoziția prezintă specii reprezentative pentru micoflora europeană, majoritatea întâlnite și în România, datorită diversității habitatelor locale.

Un concept științific tot mai popular, prezentat și în cadrul expoziției, este acela al „rețelei neuronale a planetei”, care descrie vastul și complexul sistem de miceliu subteran, supranumit „Wood Wide Web”. Deși nu au neuroni ca animalele, miceliile ciupercilor funcționează similar unui sistem nervos sau unei rețele de internet, interconectând păduri întregi și facilitând schimbul de resurse între plante.

Specii rare și activități educaționale pentru copii și adulți

Printre vedetele expoziției se numără zbârciogii (Morchella), o ciupercă comestibilă cu aspect labirintic, considerată delicatesă în multe țări europene. Zbârciogii sunt printre primele ciuperci ale primăverii și pot fi uscați pentru păstrare pe termen lung. Vizitatorii vor putea admira și Hygrophorus marzuolus, cunoscută ca „băloasa de martie”, o specie comestibilă rară, apreciată pentru textura fragedă și gustul delicat. Aceasta apare după topirea zăpezii, fiind răspândită în Carpați, Alpi și Pirinei, dar inclusă pe lista speciilor protejate în unele țări europene din cauza reducerii habitatului natural.

O altă prezență remarcabilă este Sarcoscypha sp. var. Albida, forma albă a unei ciuperci cunoscute popular ca „ochiul caprei” sau „urechea-babei”. Această varietate extrem de rară se distinge prin lipsa pigmentului roșu, fiind considerată o formă de albinism genetic. Crește la sfârșitul iernii și începutul primăverii pe ramuri căzute, în aceleași condiții ca formele roșii.

Expoziția include sute de exemplare fascinante, iar copiii pot participa la activități și experimente organizate de Florin Bustan în zilele de miercuri și joi, cu posibilitatea de programare și în alte zile. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0754775809 sau pe adresa ciupercinorocoase@gmail.com.

Evenimentul se înscrie în seria de inițiative educaționale și de promovare a patrimoniului natural din Sibiu, alături de alte proiecte locale, precum plantarea de copaci prin bugetare participativă sau evenimente caritabile pentru comunitate.

Omagiu pentru botanistul Michael Fuss, pionier al studiului fungilor în Transilvania

Expoziția aduce un omagiu botanistului Michael Fuss (1814-1883), unul dintre fondatorii Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu și pionier în studiul fungilor din Transilvania. Originar din Sibiu, Fuss a studiat la Viena și a devenit profesor și director adjunct la Gimnaziul Evanghelic din oraș. A fost membru activ al Societății Ardelene de Științele Naturii și a contribuit la dezvoltarea colecțiilor muzeului. Printre lucrările sale se numără „Herbarium Normale Florae Transsilvaniae” și „Flora Transsilvaniae Excursoria” (1866), una dintre cele mai detaliate inventare floristice ale regiunii din secolul al XIX-lea.

Fuss a fost și deschizător de drumuri în domeniul criptogamelor, publicând în 1878 „Enumerarea sistematică a criptogamelor din Transilvania”, una dintre primele contribuții majore la cunoașterea florei criptogame locale. Ierbarul său, aflat în gestiunea muzeului, cuprinde aproape 29.000 de exemplare, inclusiv fungi.

La 140 de ani de la activitatea lui Michael Fuss, Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu readuce în atenția publicului cercetarea micologică, propunând o expoziție care nu este doar o colecție de ciuperci, ci și un instrument de educație, cercetare și promovare a patrimoniului natural local.

Potrivit Muzeului Național Brukenthal, expoziția va fi deschisă publicului până la 15 mai 2026, iar accesul la activitățile educaționale se face pe bază de programare.