„fac ce iubesc”– sabina din sibiu, performanță pe scena internațională a frizeriei canine

Talentul și pasiunea pentru necuvântătoare au propulsat o sibiancă pe podiumul unui important concurs european de frizerie canină. Sabina Nicolae, în vârstă de 25 de ani, a reușit o performanță remarcabilă la competiția Master Show di Toelettatura, desfășurată pe 28 martie în Italia, unde a cucerit locul al II-lea la categoria debutanți.

Pentru Sabina, drumul către acest premiu a început din dragostea pentru animale, pe care o nutrește încă de mică.

„Am crescut mereu înconjurată de câini și, instinctiv, m-am întrebat cum aș putea să transform această iubire într-o profesie. Totul a pornit de la vizitele la salon cu proprii mei câini – un bichon și un pomeranian. Când am văzut un anunț de recrutare acolo, am știut că acesta este semnul meu”, povestește tânăra sibiancă.

Ceea ce a început ca un job part-time s-a transformat rapid într-o carieră full-time, dedicată esteticii canine. După ce și-a perfecționat tehnica prin seminarii de specialitate la Bijou PET, Sabina s-a alăturat echipei salonului Imperial Petstyling din Sibiu, unde profesează de aproape doi ani.

,,Am juns pe podium chiar la primul meu concurs”

Prima experiență competițională a Sabinei a fost una intensă. Master Show di toelettatura a pus-o în fața unei provocări contra cronometru: două ore și jumătate pentru a tunde și finisa un câine, cu obiectivul de a obține un aspect de „ursuleț”, specific stilului de salon.

„A fost o clasă dedicată debutanților, cu o tunsoare specială, practică și estetică. Deși concurența a fost acerbă, am reușit să impresionez juriul format din experți de renume precum Kitty Dekeersgieter, Ciro Coraggio și Irene Ferrato”, mărturisește Sabina. „Sunt extrem de recunoscătoare! Să ajung pe podium chiar la primul meu concurs din carieră, mai ales într-o competiție de o asemenea anvergură în Europa, este o realizare care mă motivează enorm.”

Sabina a fost singura reprezentantă a Sibiului în cadrul evenimentului, concurând alături de alte trei românce din Târgoviște și București.

Realitatea din spatele „foarfecelor”: între artă și responsabilitate

Dincolo de strălucirea competițiilor, munca de zi cu zi la Imperial Petstyling este complexă. Sabina explică faptul că un pachet complet de îngrijire include mult mai mult decât o simplă tunsoare: spălat, curățat, igiena dentară și tratamente cu uleiuri esențiale pentru blăniță.

„Avem zile în care primim și 15 câini. Din păcate, întâlnim și cazuri dificile, animale aduse direct din adăpost sau stăpâni care uită de întreținere și vin o dată pe an, cu blana plină de noduri. Dar, din fericire, avem și clienți fideli, care înțeleg importanța igienei și revin lunar pentru întreținere”, explică ea. În prezent, salonul oferă trei pachete de servicii pentru talia mică, cu prețuri între 150 și 220 de lei.

,,Familia mea mi-a fost mereu alături”

Entuziasmată de succesul din Italia, Sabina nu are de gând să se oprească aici. Deja își pregătește foarfecele pentru o nouă competiție, programată pe 25 aprilie, în apropiere de Veneția.

„Familia mea mi-a fost mereu alături și s-a bucurat enorm pentru acest succes. Susținerea lor și a celor care au crezut în mine îmi dau forța să continui. Aceasta este doar prima treaptă a unei călătorii pe care abia am început-o”, concluzionează cu entuziasm Sabina Nicolae.