fc hermannstadt are un nou obiectiv. claudiu rotar: ”echipa e în creștere”

Claudiu Rotar, acționarul lui FC Hermannstadt anunță că sibienii speră să prindă locul 12 la finalul play-out-ului și astfel să evite ”barajul” cu locul 3 sau 4 din Liga 2.

FC Hermannstadt este pe loc retrogradabil direct, însă acționarii clubului speră ca echipa să evite chiar și locurile de ”baraj”.

Sibienii au câștigat în ultima etapă de play-out, 3-0 cu FC Botoșani, dar nu au reușit să evadeze de pe locul 15, pentru că rivalele în lupta pentru evitarea retrogradării s-au impus și ele. FC Hermannstadt a rămas la un punct în urma Unirii Slobozia, dar s-a apropiat la o lungime și de Petrolul. Cu 4 puncte din 2 jocuri de play-out, nici Metaloglobus (10 puncte), ultima clasată nu e încă retrogradată și mai poate spera la locurile de baraj.

„Prioritar e să evităm locurile de baraj. Ne dorim să nu ajungem nici la baraj. Să vedem dacă o și reușim. Avem cu Oțelul, acasă cu Farul… am arătat foarte bine cu Botoșaniul, echipa e în creștere de la meci la meci, sunt multe schimbări în lot survenite în iarnă”, a spus Claudiu Rotar la Sport.ro.

Pentru a evita barajele, FC Hermannstadt (15 puncte) trebuie să urce pe locul 12, ocupat acum de Miercurea Ciuc, care are cinci puncte peste, iar meciul direct dintre cele două echipe va fi foarte important.

Dorinel Munteanu a bifat 15 meciuri pe banca sibienilor, înregistrând patru victorii, două remize și nouă înfrângeri.

În a treia etapă de play-out, FC Hermannstadt va juca sâmbătă, de la ora 19,00, la Galați, cu Oțelul. Sibienii au câștigat recent la Galați, în ultima rundă a sezonului regulat.