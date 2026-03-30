festivalul armoniei a transformat sadu într-un tărâm al copilăriei: energie, culoare și distracție / foto

Pe scurt: Copiii din Sadu au avut parte de ateliere creative și întâlniri cu Mario și Luigi la Festivalul Armoniei. Evenimentul a reunit comunitatea într-o zi plină de energie.

Duminică, 29 martie 2026, comuna Sadu a fost gazda celei de-a doua ediții a Festivalului Armoniei în Anul Luminii, desfășurat sub tema „Natura, prietena mea”.

Potrivit Primăriei Sadu, evenimentul a adus împreună copii, părinți și membri ai comunității într-o atmosferă caldă și plină de energie.

Festivalul a fost organizat de Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Sadu, societatea Thimm Packaging și Party Boom Animatori pentru copii. Organizatorii au pregătit cinci ateliere creative, unde cei mici au avut ocazia să descopere, să creeze și să se exprime liber, transformând ziua într-o adevărată sărbătoare a copilăriei.

Participanții au putut alege dintre activități artistice și momente interactive, fiecare atelier fiind conceput pentru a stimula imaginația și creativitatea copiilor. Surpriza zilei a fost apariția personajelor Mario și Luigi, care au adus veselie și au stârnit hohote de râs în rândul celor mici.

Evenimentul a subliniat importanța momentelor petrecute împreună și a implicării comunității în crearea unor amintiri frumoase pentru copii. Organizatorii au transmis felicitări inițiatorului festivalului, prof. în educație timpurie Adriana Veștemean, directorului Cristina Băncioiu, coordonatorilor prof. învățământ primar Simona Veștemean și Iulia Cimpoacă, precum și tuturor profesorilor implicați în proiect.

Festivalul Armoniei în Anul Luminii a demonstrat încă o dată rolul esențial al colaborării între școală, autorități locale și parteneri privați în dezvoltarea comunității și susținerea educației nonformale pentru copii.

