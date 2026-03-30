grindeanu anunță trei scenarii pentru psd: inclusiv ieșirea de la guvernare

Pe scurt: PSD ia în calcul reconfigurarea coaliției sau chiar trecerea în opoziție, pe fondul unor indicatori economici negativi și a lipsei de susținere pentru actualul guvern.

Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a anunțat luni, 30 martie 2026, că formațiunea analizează trei scenarii pentru viitorul său la guvernare: menținerea actualei formule, reconfigurarea coaliției sau trecerea în opoziție.

Potrivit Mediafax, majoritatea membrilor PSD susțin schimbarea actualei structuri guvernamentale.

„Am prezentat colegilor din regiunea Moldova cele trei posibile scenarii. Primul este să rămânem așa cum suntem acum. Al doilea înseamnă să rămânem în actuala coaliție, dar să existe o reconfigurare. Iar al treilea este trecerea în opoziție. Nu există alte variante”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că, în cadrul consultărilor regionale, nu a existat nicio opinie favorabilă continuării coaliției în forma actuală, cu premierul Ilie Bolojan și actuala structură politică.

„Toată lumea își dorește să continuăm într-o coaliție pro-europeană, dar nu în acești parametri. Vedem că mergem într-o direcție greșită, iar indicatorii macroeconomici arată acest lucru”, a afirmat Grindeanu.

Indicatorii economici negativi invocați de PSD și evaluarea guvernării

Sorin Grindeanu a menționat mai mulți indicatori economici negativi care au contribuit la nemulțumirea din partid: o inflație de aproape 10%, aproximativ 55.000 de disponibilizări în sectorul privat în ultimele luni, scăderea producției industriale cu 16% și reducerea cu circa 25% a puterii de cumpărare a pensionarilor.

În acest context, PSD va realiza o evaluare completă a guvernării, inclusiv o autoevaluare a miniștrilor social-democrați, înainte de votul intern decisiv privind direcția politică a partidului.

Întrebat despre posibilitatea ca PSD să treacă în opoziție, Grindeanu a evitat să facă un pronostic, subliniind că aproape 5.000 de membri ai partidului vor decide direcția politică.

„Nu vreau să anticipez rezultatul. Vom întreba colegii, așa cum am făcut și când am decis intrarea la guvernare. Cert este că România nu merge în direcția corectă, iar noi avem datoria să încercăm să schimbăm această direcție”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a dat asigurări că, după votul intern programat pentru 20 aprilie 2026, partidul va prezenta public și transparent decizia finală privind viitorul participării la guvernare, subliniind că prioritare trebuie să fie interesele românilor și stabilitatea guvernării.