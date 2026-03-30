guvernul prelungește plafonarea adaosului la alimentele de bază

Pe scurt: Prețurile la carburanți și alimentele de bază rămân sub lupa Guvernului, care anunță noi măsuri pentru protejarea populației. Un grup de lucru va propune soluții concrete.

Coaliția de guvernare a analizat, luni, 30 martie 2026, principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

Potrivit Agerpres, liderii coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Una dintre principalele decizii anunțate este prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni. Măsura vizează menținerea sub control a prețurilor la produsele esențiale, în contextul în care inflația și costurile de producție continuă să crească.

Totodată, coaliția a anunțat că ia în calcul reducerea accizei la carburanți, ca răspuns la scumpirile semnificative din ultimele luni, care afectează atât populația, cât și mediul economic. Pentru elaborarea unui nou set de măsuri, a fost mandatat un grup de lucru format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Energiei Bogdan Ivan și ministrul Economiei Irineu Darău.

În paralel cu aceste discuții, în plenul Senatului a început, luni, 30 martie 2026, dezbaterea moțiunii simple formulate de senatorii Opoziției împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul, intitulat „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului”, a fost citit de senatorul PACE – Întâi România, Clement Sava.

Pe scena politică, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că formațiunea exclude orice colaborare cu partidele din actuala coaliție de guvernare înainte de alegeri, cu excepția unui guvern cu mandat limitat pentru organizarea alegerilor. De asemenea, AUR propune reducerea TVA la carburanți pentru a stopa scumpirile, în contextul crizei energetice și al creșterii prețurilor la energie și mase plastice.

Vicepremierul Sorin Grindeanu a precizat, la Bacău, că PSD analizează mai multe scenarii privind continuarea guvernării, inclusiv o posibilă reconfigurare a coaliției sau trecerea în opoziție, decizia urmând să fie luată în urma unui vot intern programat pentru 20 aprilie 2026.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția că majorarea costurilor la combustibili și întârzierea aplicării unor măsuri economice pot genera presiuni suplimentare asupra sistemului sanitar, cu impact direct asupra serviciilor de urgență.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat că deciziile privind criza carburanților nu trebuie luate „sub imperiul emoțiilor”, ci cu calm și responsabilitate, menționând că PNL susține măsurile deja adoptate de Guvern, dar este nevoie de o analiză atentă a noilor propuneri.

Pe lângă aceste teme, în Parlament au fost discutate și alte inițiative, precum eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali, gestionarea fondurilor externe nerambursabile și proiecte de conștientizare socială, inclusiv iluminarea fațadei Palatului Parlamentului în galben pentru marcarea Lunii de conștientizare a endometriozei.