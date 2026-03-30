începe judecata în dosarul accidentului mortal provocat de directorul aeroportului din sibiu

Directorul Aeroportului Internațional Sibiu va fi judecat pentru ucidere din culpă. Magistrații au decis începerea judecății în dosarul accidentului petrecut în ianuarie 2024, în care un om și-a pierdut viața.

Judecătoria Pitești a constatat legalitatea sesizării instanței și a probelor administrate de procurori, astfel că în 25 martie, magistrații au dispus începerea procesului propriu-zis în care Marius Gîrdea, directorul aeroportului sibian, are calitatea de inculpat.

„Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 441/100/P/2024 din data de 26.01.2026 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești privind pe inculpatul GÎRDEA MARIUS IOAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, (…). Dispune începerea judecății cauzei”, se arată în încheierea instanței.

Vă reamintim că accidentul a avut loc în 10 ianuarie 2024 pe DN7, în localitatea Drăganu din județul Argeș. Marius Gîrdea se afla la volanul unui autoturism de serviciu și se deplasa în interes de muncă către o întâlnire cu reprezentanții unui operator aerian la București. Poliția transmitea, la acea vreme, că directorul aeroportului a pătruns pe contrasens și a lovit un taximetru condus regulamentar. În urma impactului, șoferul de taxi a decedat. Gîrdea a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost negativ.

Citește și: Noi detalii despre accidentul mortal în care a fost implicat directorul Aeroportului din Sibiu