job-urile în sistem remote, cresc rata natalității: rezultate surprinzătoare în 38 de țări

Pe scurt: Cuplurile care lucrează de acasă au, în medie, mai mulți copii decât cele care merg exclusiv la birou. Cercetarea sugerează că munca remote poate influența deciziile de familie.

Un studiu internațional publicat luni, 30 martie, arată că munca remote sau hibridă influențează pozitiv rata natalității.

Potrivit Mediafax, cercetarea a fost realizată de economiști și publicată de National Bureau of Economic Research (NBER), analizând date din 38 de țări, pe un eșantion de adulți cu vârste între 20 și 45 de ani.

Rezultatele arată că cuplurile în care ambii parteneri lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână au, în medie, cu 0,32 copii mai mult decât cele în care niciunul nu beneficiază de această opțiune. Studiul a luat în calcul atât copiii deja născuți, cât și planurile de a avea copii în viitor.

Femeile care lucrează remote au, în medie, mai mulți copii decât cele care merg la birou

În cuplurile unde niciun partener nu lucrează de acasă, femeile au, în medie, 2,26 copii. Dacă femeia lucrează remote cel puțin o zi pe săptămână, media crește la 2,48 copii, iar dacă ambii parteneri lucrează de acasă, media ajunge la 2,58 copii.

Cercetătorii explică această legătură prin faptul că flexibilitatea muncii remote facilitează combinarea vieții profesionale cu creșterea copiilor, reducând presiunea asupra părinților, în special asupra femeilor. De asemenea, familiile cu copii pot fi mai motivate să caute locuri de muncă flexibile, iar extinderea muncii remote poate oferi părinților oportunitatea de a alege joburi mai prietenoase cu viața de familie.

Proporția angajaților care lucrează remote variază semnificativ între țări

Efectul muncii remote asupra natalității depinde de cât de răspândit este acest tip de lucru în fiecare țară. În rândul angajaților cu vârste între 20 și 45 de ani, proporția celor care lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână variază de la 21% în Japonia la 60% în Vietnam. În Europa, munca remote este mai puțin răspândită în multe state, însă Marea Britanie se numără printre lideri, cu aproximativ 54% dintre angajați care lucrează cel puțin parțial de acasă.

Autorii studiului estimează că, în Statele Unite, munca de acasă ar putea explica aproximativ 8% din totalul nașterilor, ceea ce înseamnă circa 291.000 de copii pe an. Totuși, cercetătorii avertizează că politicile care impun un singur model de lucru pentru toți angajații pot avea efecte negative asupra productivității și satisfacției profesionale.