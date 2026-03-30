legea cumulului pensie-salariu la stat, finalizată – bolojan: „cine rămâne la muncă pierde 85% din pensie”

Pe scurt: Proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul la stat prevede restricții clare și așteaptă avizul CSM. Bolojan vrea aplicare rapidă.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni, 30 martie 2026, că proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul la stat a fost finalizat și se află în etapa de avizare la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit declarațiilor făcute de Bolojan într-o emisiune la Digi 24, proiectul va fi transmis Parlamentului imediat ce va primi avizul necesar, cu speranța că va fi adoptat în regim de urgență.

„Legea este gata, se așteaptă să fie avizată de CSM, conform procedurilor, în cele 30 de zile. În momentul în care vom avea proiectul de lege îl vom trimite la Parlament și sper ca, în procedură de urgență, să fie pusă în practică”, a declarat premierul la Digi 24, citat de Agerpres.

Conform proiectului, persoanele care cumulează pensia cu salariul la stat vor avea de ales între a renunța la 85% din pensie dacă doresc să continue activitatea sau a renunța la locul de muncă din sectorul public. „Efectul acestei legi ar trebui să fie ca ori cei care cumulează pensia și salariul să renunțe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunțe la locul de muncă de la stat”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că această măsură este necesară în contextul reducerii cheltuielilor cu salariile în instituțiile publice. „În condițiile în care într-o instituție trebuie să faci reducere, așa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituții, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituție cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu”, a precizat șeful Guvernului.

Proiectul de lege face parte dintr-un pachet mai larg de reforme administrative și fiscale, vizând eficientizarea cheltuielilor publice și echitatea în sistemul de salarizare. Bolojan a menționat că există un acord în coaliția de guvernare pentru promovarea acestor schimbări, iar implementarea lor este considerată prioritară pentru perioada următoare.

Premierul a mai anunțat că, în săptămâna următoare, va fi pus în transparență decizională și un proiect privind creșterea vârstei de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, subliniind că există consens politic pentru aceste reforme.

Adoptarea rapidă a proiectului privind cumulul pensiei cu salariul la stat este văzută de Guvern drept o măsură esențială pentru reducerea cheltuielilor bugetare și pentru asigurarea unui sistem public mai echitabil.