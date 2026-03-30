pană uriașă de curent pe mai multe străzi din sibiu: „stăm de 4 ore cu telefoanele descărcate”

Mai multe străzi din Sibiu se confruntă luni, 30 martie, cu întreruperi de curent electric, iar locuitorii spun că de la ora 9 dimineața au rămas fără electricitate.

Printre zonele afectate se numără Calea Poplăcii, Strada Alămor, Strada Amnaș, Strada Pictor Grigorescu , Strada Ștefan Luchian, Strada Orlat, Pasajul Tălmaciu, Strada Peneș Curcanul și Strada Ioan Păun Pincio, dar și Piața Tălmaciu.

Unii locuitori au transmis și mesaje prin care reclamă situația: „Stăm la lumânare și nici soarele nu mai avem să încărcăm bateriile”, spun sibienii afectați.

Momentan, termenul estimat pentru remedierea defecțiunii nu este disponibil. Echipele furnizorului de energie lucrează pentru a restabili alimentarea cât mai repede posibil.