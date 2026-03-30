performanțe pentru natația sibiană: cadeții de la css au impresionat la campionatele regionale / video foto

CSS Sibiu a reușit performanțe notabile la etapa regională de natație pentru cadeți care s-a disputat în perioada 28-29 martie, la Tg. Mureș.

Clubul CSS Sibiu a participat la etapa regională de cadeți (12-13 ani) cu 18 sportivi, 10 fete (Antonia Câmpean, Karla Milea, Emma Banciu, Mara Comșa, Ana Cucu, Maya Pop, Sofia Vintilă, Alexandra Marcu, Maya Comșa, Caterina Barcan) și 8 băieți (Dominic Bojor, Casian Răulea, Sebastian Bebeșelea, Sebastian Blaga, Levin Bucur, Robert Banciu, Albert Enăcică, Alexandru Martin).

La acest campionat au luat parte 200 de sportivi de la 21 de cluburi din zona Ardealului. Clubul CSS Sibiu a avut rezultate foarte bune, dintre care s-au detașat cele obținute de Dominic Bojor, care a câștigat trei locuri 1 și un loc 2, în cele 4 probe la care a luat startul.

Dominic a obținut primul loc la 100 metri spate, 400 metri liber și 100 metri liber și locul 2 la 200 metri mixt.



Și ceilalți sportivi sibieni au avut rezultate foarte bune, 14 dintre ei calificându-se la Campionatul Național de cadeți. Majoritatea au obținut la probele de bază locurile 4, 5 și 6. Înotătorii sibieni sunt antrenați de profesorii Raluca Răulea și Bogdan Rău.



”Felicitări tuturor sportivilor pentru rezultatele obținute la etapa regională de cadeți de la Târgu Mureș! Sunt foarte mândră de munca, seriozitatea și determinarea de care ați dat dovadă în fiecare probă. Mulțumim părinților pentru susținerea constantă, încredere și implicare, fără ei, aceste rezultate nu ar fi posibile. Mulțumiri speciale preparatorului fizic, Alex Hila, pentru contribuția importantă în pregătirea sportivilor, precum și Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu pentru sprijinul acordat. De asemenea, mulțumim clubului CSS pentru asigurarea deplasării. Succes celor calificați la Campionatul Național! Continuăm munca și mergem mai departe cu încredere” a declarat pentru Ora de Sibiu antrenoarea Raluca Răulea.