polițist local amenințat cu o lopată la dumbrăveni: ce pățește agresorul

Un polițist local din Dumbrăveni a fost amenințat cu o lopată de un individ nemulțumit că a fost amendat. Agresorul a fost condamnat recent pentru ultraj.

Totul s-a petrecut în dimineața zilei de 28 decembrie 2023 la Dumbrăveni. Un bărbat l-a amenințat cu o lopată pe un polițist local, fiind supărat că l-a amendat în trecut.

„Inculpatul (…) a adoptat un comportament agresiv, a pătruns parțial pe trotuar cu microbuzul pe care-l conducea, adresând apoi expresii cu caracter amenințător și apucând o lopată aflată în spatele ușii magazinului, s-a îndreptat amenințător de persoana vătămată, acțiuni percepute de persoana vătămată drept acte de intimidare. Inculpatul a continuat să manifeste atitudini ostile, chiar și în prezența martorilor, determinând în mod direct apariția unei stări de temere persoanei vătămate”, este descris pe rejust.ro.

După mai bine de doi ani de la acest eveniment, judecătorul a dispus începerea judecății cauzei, iar la termenul din 17 martie 2026, bărbatul a recunoscut fapta, menționând că este de acord să presteze muncă în folosul comunității, solicitând instanței să fie judecat conform procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.

În 26 martie, bărbatul, care nu avea antecedente penale, a fost condamnat la 4 luni închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj prin amenințare. Instanța a stabilit ca vreme de 2 ani să rămână sun supraveghere, timp în care va trebui să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile și să comunice schimbarea locului de muncă.

Polițistul local a cerut daune morale de 10.000 lei, dar instanța a fost de acord să primească de la inculpat suma de 2.000 lei.