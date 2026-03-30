prețul barilului de petrol atinge o nouă valoare record: bursele din asia au deschis ”pe roșu”

Pe scurt: Prețul petrolului crește rapid, iar bursele asiatice reacționează negativ după atacurile houthi și amenințările Iranului. Blocajele maritime amplifică temerile privind aprovizionarea globală.

Prețul petrolului Brent, principalul reper la nivel global, a crescut cu peste 3% și a depășit pragul de 115 dolari pe baril luni, 30 martie, potrivit Mediafax, care citează BBC.

În același timp, petrolul WTI, reperul pieței americane, a ajuns la aproximativ 103 dolari pe baril, în creștere cu 3,5% față de închiderea de vineri, 27 martie 2026. Această evoluție plasează petrolul de referință pe traiectoria celei mai mari creșteri lunare din istorie.

La 27 februarie 2026, cu o zi înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, petrolul Brent era cotat la circa 72 de dolari pe baril. Ulterior, pe 18 martie 2026, a atins 119,50 dolari, cel mai ridicat nivel din iunie 2022.

Bursele asiatice scad după atacurile houthi și amenințările Iranului

Principalii indici bursieri din Asia au deschis în scădere luni, 30 martie 2026. Indicele Nikkei 225 al bursei din Tokyo a pierdut aproximativ 4,5%, iar KOSPI, indicele bursei din Coreea de Sud, a scăzut cu circa 4%. Aceste reacții vin după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au atacat Israelul în weekend, iar Teheranul a amenințat cu extinderea loviturilor de represalii.

Blocarea rutelor maritime majore amplifică presiunea pe prețul petrolului

Piața globală de energie este afectată de riscul blocării unor rute-cheie de transport. Strâmtoarea Hormuz, pasaj maritim prin care trece circa 20% din petrolul mondial, este în mare parte blocată, ceea ce pune presiune suplimentară pe prețuri. În plus, există temeri că atacurile houthi ar putea perturba și Strâmtoarea Bab al-Mandeb, rută esențială între Marea Roșie și Oceanul Indian. O eventuală blocadă aici ar putea reduce cu aproximativ 10% aprovizionarea globală cu petrol.

Duminică, 29 martie 2026, Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea „prelua petrolul din Iran” și chiar captura principalul hub de export, insula Kharg, terminalul petrolier major al Iranului. Oficialii iranieni au avertizat că forțele armate sunt pregătite pentru o intensificare a conflictului, iar SUA au trimis încă 3.500 de militari în Orientul Mijlociu.

Potrivit analiștilor citați de Mediafax, prețurile petrolului ar putea continua să crească. Unii experți estimează că petrolul Brent ar putea ajunge la 130 de dolari pe baril în următoarele săptămâni, dacă războiul se prelungește.

Scumpirea rapidă a energiei ridică temeri privind încetinirea economiei globale. Prețurile mai mari la combustibili și alimente reduc puterea de cumpărare a populației, ceea ce poate duce la scăderea consumului și la încetinirea creșterii economice.