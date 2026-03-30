raluca turcan, impresionată de spectacolul „pe limba ta” de la teatrul gong sibiu: „mulțumesc pentru lecție!” / foto

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, invitată la spectacolul „Pe limba ta”, găzduit de Teatrul pentru Copii și Tineret Gong, i-a lăudat pe organizatori și pe artiști pentru mesajul profund și impactul emoțional al reprezentației.

Deputatul a evidențiat și activitatea intensă a instituției sibiene, apreciind implicarea echipei în proiecte dedicate copiilor și adolescenților.

„Mulțumesc pentru lecție și felicitări celor de pe scenă, Mariei Filip, Mihaelei Rădescu, lui Adrian Gircu și lui Viorel Cojanu. De asemenea, aplauze celor din spatele scenei și celor de la Centrul de Teatru Educațional Replika!”, a transmis aceasta.

„M-am bucurat la Gong de amabilitatea managerului Adrian Tibu și de cea a directorului de producție Mircea Corcoveanu, care mi-au prezentat universul uluitor al acestui teatru. Pentru ei și echipa lor, luna martie a însemnat deja 39 de reprezentații și 24 de ateliere, o generozitate profesională de echipă, pusă în slujba copiilor și adolescenților”, a mai declarat Raluca Turcan.

Reprezentația, susținută atât în limba română, cât și în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz, este programată cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului.

Spectacolul „Pe limba ta”, prezentat în preajma Zilei Mondiale a Teatrului, face parte dintr-un program cultural inițiat de Asociația Culturală Replika din București și cofinanțat de AFCN, aducând în prim-plan teme sensibile legate de comunicare, incluziune și empatie.