războiul hibrid și dronele: viitorul armatei române, dezbătut la sibiu / foto

Departamentul Științe Militare din cadrul Facultății de Științe Militare a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a organizat recent o masă rotundă cu tema „Adaptarea forțelor armate la noile provocări ale războiului contemporan. Lecții din conflictele actuale”.
Evenimentul a reunit specialiști și cadre didactice, care au abordat aspecte esențiale legate de analiza mediului de securitate actual, punând accent pe caracteristicile războiului hibrid. De asemenea, discuțiile au vizat integrarea tehnologiilor emergente și a sistemelor aeriene fără pilot în operațiile militare.
Participanții au subliniat importanța adaptării continue a forțelor armate la dinamica riscurilor și amenințărilor contemporane, evidențiind necesitatea unei strategii flexibile și inovative în contextul securității naționale și internaționale.
