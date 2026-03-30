reflexovital clinic sibiu introduce terapia shockwave - elimină durerea fără medicamente

Sibiul este un oraș al mișcării, fie că vorbim de plimbările pe străzile pietonale sau de drumețiile din împrejurimi, însă durerea cronică poate transforma orice pas într-o provocare. Pentru sibienii care caută o alternativă reală la medicamentele antiinflamatorii sau la intervențiile chirurgicale invazive, Reflexovital Clinic aduce în prim-plan Terapia Shockwave. Această metodă modernă nu doar că ameliorează simptomele, ci restartează capacitatea naturală a corpului de a se vindeca, oferind o șansă reală la o viață activă.

Terapia Shockwave utilizează unde acustice de înaltă energie care pătrund adânc în țesuturi, acolo unde masajul manual sau alte proceduri clasice nu pot ajunge.

Fizioterapeutul Alexandru Radu explică mecanismul din spatele acestei tehnologii inovatoare:

„Terapia Shockwave focusat reprezintă una dintre cele mai eficiente metode moderne de terapie non-invazivă. Această tehnologie utilizează unde de șoc care pătrund precis în țesuturi, stimulând procesele naturale de vindecare ale organismului. Prin acțiunea sa directă, terapia reduce inflamația profundă, îmbunătățește radical circulația și elimină durerea de la sursă.” spune reprezentantul Reflexovital.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

O soluție de succes pentru afecțiuni persistente

Fie că suferi de fasciită plantară, acea durere sâcâitoare de călcâi, de tendinite sau de contracturi musculare vechi, undele de șoc intervin acolo unde procesul de vindecare a stagnat.

Un aspect esențial al acestei terapii este modul în care gestionează calcificările articulare, o problemă frecventă care limitează mobilitatea sibienilor de toate vârstele.

Alexandru Radu subliniază un detaliu tehnic important pentru pacienți:

„Un beneficiu major este efectul asupra zonelor tensionate și a calcificărilor. Terapia Shockwave nu dizolvă calcificările în sensul tradițional, însă contribuie decisiv la fragmentarea acestora și la stimularea proceselor naturale de resorbție ale organismului. În același timp, ajută la relaxarea țesuturilor și la reducerea durerii, ceea ce duce la o îmbunătățire imediată a mobilității.”

Rapiditate și eficiență în inima Sibiului

Într-o lume în care timpul este cea mai prețioasă resursă, Terapia Shockwave se remarcă prin rapiditatea ședințelor.

Pacienții Reflexovital Clinic Sibiu pot beneficia de tratament în pauza de prânz sau între drumurile zilnice, procedura fiind extrem de ușor de integrat în program.

„Un avantaj major este faptul că tratamentul este extrem de rapid, durând de obicei între 5 și 10 minute, fiind bine tolerat de majoritatea pacienților. Terapia Shockwave focusat este o opțiune eficientă și sigură pentru cei care doresc să scape de durere fără medicație sau intervenții invazive, oferind rezultate vizibile chiar după primele ședințe,” adaugă fizioterapeutul Alexandru Radu.

Recuperare completă și tarife transparente

La Reflexovital Clinic Sibiu, abordarea este una integrată. Pe lângă Shockwave, pacienții pot accesa terapia TECAR, laserul, ultrasunetul și diverse tipuri de electroterapie, toate coordonate de specialiști în recuperare.

O consultație de recuperare medicală costă 200 lei, în timp ce o ședință individuală de Shockwave este 150 lei. Pentru cei care urmăresc rezultate pe termen lung, pachetul de 5 ședințe Shockwave este disponibil la prețul de 550 lei, oferind un raport excelent între cost și beneficii. De asemenea, clinica oferă pachete combinate, precum Shockwave și Kinetoterapie la 1150 lei, pentru o reabilitare completă a sistemului musculo-scheletal. (detalii aici)

