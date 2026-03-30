refuz total în fața polițiștilor: șofer din mârșa, anchetat penal

Acum două zile, pe 28 martie, în jurul orei 20:20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au oprit pentru control un autoturism pe strada Cindrel, în localitatea Mârșa.
Autoturismul era condus de un bărbat de 57 de ani, din localitate. La verificările polițiștilor sibieni, șoferul a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice.
În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.
