rolul amh în evaluarea rezervei ovariene

Tot mai multe femei aleg să își evalueze fertilitatea înainte de a planifica o sarcină sau atunci când apar întârzieri în obținerea acesteia. Printre investigațiile recomandate frecvent se află dozarea AMH – hormonul anti-Müllerian. Acest test oferă informații despre rezerva ovariană și ajută medicul să înțeleagă cum funcționează ovarele în acel moment. AMH nu oferă un răspuns simplu de tip „poți sau nu poți rămâne însărcinată”. El completează o evaluare mai amplă, care include vârsta, istoricul medical, regularitatea ciclurilor și alte analize hormonale.

Ce este AMH?

Hormonul anti-Müllerian este produs de celulele foliculilor ovarieni mici, aflați în stadiu incipient de dezvoltare. Practic, valoarea AMH din sânge reflectă numărul acestor foliculi antrali mici, adică rezerva ovariană funcțională.

Fiecare femeie se naște cu un număr finit de foliculi. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, acest număr scade. Nivelul AMH urmează aceeași tendință descendentă și devine foarte mic înainte de menopauză.

Un aspect important: AMH indică numărul de foliculi, nu calitatea ovocitelor. De exemplu, o femeie de 32 de ani cu AMH mai scăzut decât media pentru vârsta ei poate avea totuși ovocite cu potențial bun. În schimb, la 42 de ani, un AMH „normal” nu garantează ovocite de calitate, deoarece vârsta influențează direct structura genetică a acestora.

Ce înseamnă rezerva ovariană?

Rezerva ovariană descrie totalitatea foliculilor disponibili în ovare la un moment dat. În practică, medicii se concentrează pe rezerva funcțională – adică foliculii care pot răspunde la stimulare și pot ajunge la ovulație.

Pentru a evalua corect rezerva ovariană, medicul corelează mai multe informații:

valoarea AMH;

nivelul FSH și estradiolului în ziua 2-3 a ciclului;

numărul de foliculi antrali vizibili ecografic (AFC);

istoricul menstrual și reproductiv.

Această abordare oferă o imagine mai clară decât un singur test izolat.

Când și cum se face analiza AMH

Analiza AMH presupune o simplă recoltare de sânge. O poți efectua în orice zi a ciclului menstrual, deoarece valorile rămân relativ constante de la o fază la alta.

De obicei, nu ai nevoie de pregătiri speciale. Unele laboratoare recomandă recoltarea dimineața sau à jeun, însă aceste indicații pot varia. Dacă folosești contraceptive hormonale, informează medicul; ele pot reduce ușor nivelul AMH pe durata administrării.

Cum se interpretează valorile AMH

Valorile AMH diferă în funcție de vârstă și de metoda de testare folosită de laborator.

Orientativ:

la 25–30 de ani, valorile sunt în general mai mari;

după 35 de ani, nivelul începe să scadă progresiv;

după 40 de ani, multe femei prezintă valori sub 1 ng/mL.

Reține și faptul că laboratoarele folosesc metode diferite de măsurare. Pot apărea variații între rezultate, mai ales dacă repeți testul în alt centru.

AMH scăzut: ce indică și ce opțiuni ai

Un AMH scăzut arată o rezervă ovariană diminuată pentru vârsta ta. Nu reprezintă un diagnostic de infertilitate. Multe femei cu valori mici obțin sarcini spontane, mai ales dacă ovulează regulat.

Cauzele pot include:

înaintarea în vârstă;

intervenții chirurgicale pe ovare;

tratamente oncologice;

insuficiență ovariană prematură.

În prezent, nu există tratamente care să crească direct rezerva ovariană.

AMH crescut și sindromul ovarelor polichistice

Un nivel crescut de AMH apare frecvent la femeile cu sindrom al ovarelor polichistice (SOPC). În această situație, ovarele conțin numeroși foliculi mici care produc AMH, însă ovulația poate fi afectată.

De exemplu, o femeie de 28 de ani cu cicluri neregulate, acnee și AMH peste 5 ng/mL poate primi recomandarea unei evaluări suplimentare pentru SOPC. Medicul va corela datele clinice, ecografia și profilul hormonal.

În tratamentele de fertilitate, un AMH mare indică un risc mai ridicat de hiperstimulare ovariană. De aceea, schema terapeutică se personalizează atent.

Factori care influențează valorile AMH

Vârsta rămâne principalul factor care influențează AMH. Totuși, există și alți factori care pot modifica rezultatul:

contraceptivele hormonale;

obezitatea;

deficitul de vitamina D;

fumatul;

intervențiile chirurgicale ovariene.

Anumite dezechilibre endocrine pot influența indirect funcția ovariană. De exemplu, tulburările metabolismului calciului, asociate cu un parathormon crescut, pot face parte dintr-un tablou endocrin mai complex care necesită evaluare medicală atentă.

Dacă obții un rezultat neașteptat, repetă testul în același laborator și discută cu medicul înainte de a trage concluzii.

AMH te ajută să înțelegi unde te afli din punct de vedere al rezervei ovariene. Folosește această informație pentru a lua decizii informate, împreună cu un medic care îți cunoaște istoricul și obiectivele reproductive.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultația medicală. Pentru un diagnostic corect, vă recomandăm să vă programați la un medic specialist.

