românia, pe locul 45 în lume la calitatea vieții: suntem în urma ungariei și poloniei

Pe scurt: Raportul arată că România a progresat la nutriție și locuințe, dar rămâne în urmă la sănătate și educație față de alte țări europene.

România se menține pe locul 45 din 171 de țări în clasamentul mondial privind calitatea vieții și bunăstarea socială, conform celui mai recent raport Social Progress Index, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte.

Potrivit Agerpres, raportul publicat luni, 30 martie 2026, evidențiază stagnarea progresului social la nivel global, cu aproximativ o treime dintre țările analizate înregistrând scăderi față de anul precedent.

În ceea ce privește nevoile de bază, România a urcat pe locul 45, față de 49 în 2024, și a rămas pe aceeași poziție la capitolul oportunități. La categoria bunăstare, însă, țara a coborât ușor, ajungând pe locul 63, față de 61 anterior. Analiza detaliată a indicatorilor arată că cele mai bune rezultate au fost obținute la nutriție și îngrijiri medicale (locul 36 mondial, față de 41 în anul anterior) și la locuințe (locul 36, față de 43). De asemenea, s-au înregistrat îmbunătățiri la capitolul apă și salubritate, unde România a urcat pe locul 58, de la 72.

Pe de altă parte, cele mai slabe scoruri au fost consemnate la sănătate și educație de bază, unde România ocupă locul 86 la ambele categorii. Aceste rezultate evidențiază un decalaj semnificativ față de alte state cu un PIB pe cap de locuitor similar, precum Ungaria, Croația, Polonia sau Grecia, conform raportului.

Evoluția progresului social nu depinde direct de creșterea economică

Raportul subliniază că evoluția PIB-ului nu determină automat progresul social, unele țări reușind să transforme mai eficient creșterea economică în bunăstare pentru cetățeni. De exemplu, deși Danemarca și SUA au un PIB pe cap de locuitor comparabil, scorul SUA la progres social este cu aproape 10 puncte mai mic (91,16 față de 81,76). De asemenea, Letonia are un scor similar cu SUA, deși PIB-ul său pe cap de locuitor este la jumătate.

„Una dintre tendințele evidențiate de raport este slăbirea relației dintre performanța economică și progresul social în ultimii ani, în special după pandemia COVID-19. Această evoluție este vizibilă și în România, o economie care a înregistrat unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere din Uniunea Europeană, dar care continuă să se confrunte cu provocări în domenii precum educația, sistemul de sănătate sau reducerea inegalităților regionale. Pentru a avea o creștere economică cu efecte pozitive asupra nivelului de bunăstare a cetățenilor, sunt necesare măsuri care să asigure nu doar păstrarea ritmului de creștere a investițiilor publice și private (cu capital străin și local), ci și direcționarea lor strategică spre infrastructura socială și spre anumite regiuni geografice și industrii”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova, citat în prezentarea raportului.

Norvegia se menține pe primul loc la nivel mondial, cu un scor de 91,73, urmată de Danemarca, Finlanda, Suedia și Elveția, toate cu scoruri de peste 90, însă în stagnare sau ușoară scădere față de anul anterior. Din 2011, cele mai mari îmbunătățiri la nivel global s-au înregistrat la informație și comunicații, locuințe, educație avansată, apă și salubritate. Țările cu cele mai mari creșteri ale scorului sunt Fiji, Arabia Saudită și Republica Moldova.

În rândul marilor economii G7, Germania și Japonia conduc, Italia a avut o creștere puternică între 2015 și 2022, dar a stagnat din 2023, iar SUA au coborât pe ultimul loc în grup. Canada a înregistrat o îmbunătățire semnificativă, dar a scăzut recent. Marea Britanie, deși economia și-a revenit după pandemia COVID-19, a pierdut cinci poziții din 2011, ajungând pe locul 18 în 2025.

Europa are un scor general de 79,18 puncte, în creștere ușoară față de anul anterior, fiind a doua regiune la nivel mondial după America de Nord. Comparativ cu 2011, Europa a înregistrat cea mai mare îmbunătățire la calitatea aerului, deși progresul global în acest domeniu rămâne lent.

Dintre economiile emergente cu peste 100 de milioane de locuitori, Brazilia rămâne cea mai performantă, urmată de Indonezia, Bangladesh și Nigeria, care au avut creșteri constante din 2011. Etiopia a înregistrat cea mai mare încetinire a progresului social din 2020, iar Pakistanul și Rusia sunt, de asemenea, în scădere, declinul Rusiei fiind pus pe seama invaziei Ucrainei din 2022. În același timp, progresul social în cele mai populate țări, India și China, a încetinit după 2021.

Progresul social este definit ca abilitatea unui stat de a asigura nevoile de bază ale cetățenilor, de a crește calitatea vieții și de a crea condiții pentru dezvoltarea potențialului individual. Social Progress Index, publicat anual din 2011, analizează trei dimensiuni principale: nevoi de bază (hrană, îngrijiri medicale, apă, salubritate, locuințe, siguranță personală), bunăstare (educație de bază, acces la informații și comunicații, sănătate, calitatea mediului) și oportunități (drepturi individuale, libertate de expresie, incluziune, educație avansată).