scandal monstru într-un sat din județul sibiu: trei bărbați reținuți

Un scandal de zile mari a avut loc, în weekend, în satul Moardăș din județul Sibiu. Mai multe persoane au fost implicate într-o altercație, în urma căreia trei bărbați au fost reținuți.

Trei bărbați din Moardăș au fost reținuți, duminică, de către polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurală Agnita, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Bătaie la o zi de naștere

Scandalul a izbucnit duminică seara, pe la ora 22:00, într-un imobil în care avea loc o petrecere cu ocazia zilei de naștere. Mai mulți bărbați au intrat în acea casă fără să fie invitați și le-au împărțit pumni participanților.

„Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat că în cursul aceleiași zile, în jurul orei 20:00, mai multe persoane participau la o întâlnire organizată într-un imobil din localitatea Moardăș, cu ocazia zilei aniversare a proprietarului locuinței respective. Ulterior, pe fondul consumului de alcool, mai mulți bărbați cu vârsta cuprinsă între 23 și 33 de ani, care se aflau la o petrecere organizată vizavi, au pătruns fără drept în imobil, context în care au distrus mai multe bunuri și s-au agresat reciproc. În urma conflictului, un bărbat în vârstă de 39 de ani și fiul acestuia, un minor de 16 ani, au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, transmite Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Beat, a lovit un om cu mașina

După bătaie, unul dintre scandalagii, în vârstă de 33 de ani, s-a urcat la volanul unui autoturism aflat pe strada Școlii și a efectuat manevra de mers înapoi fără a se asigura, acroșând un tânăr de 21 de ani, participant la conflictul iscat anterior, după care și-a continuat deplasarea până la adresa de domiciliu. În urma evenimentului rutier, tânărul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„Conducătorul auto a fost identificat la scurt timp și a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma celor întâmplate, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de trei bărbați în vârstă de 23, 29, 33 de ani, fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba și Vâlcea. Cercetările în acest dosar sunt continuate la nivelul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita.

Localnicii, terorizați

Localnicii din Moardăș spun că sunt terorizați din cauza indivizilor puși pe scandal. Nu este pentru prima dată când au loc astfel de agresiuni, iar oamenii se tem că nu vor fi luate măsuri.

„Aici, la noi, s-au format niște grupuri de huligani, iar autoritățile nu fac nimic. Intră peste oameni în casă, îi bat, îi maltratează. (…) Au intrat peste un băiat în casă, l-au bătut. Poliția i-a luat, dar le-a dat drumul. Pe băiatul ăla l-au bătut și i-au distrus tot prin casă. I-au spart capul, i-au tăiat copilul la mână, apoi au dat peste altul cu mașina. Totul în același scandal. Trebuie făcut ceva pentru comunitatea asta”, a spus un localnic pentru Ora de Sibiu.