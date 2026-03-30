șoferii nu mai pot parca mașinile în fața școlii „caragiale”: primăria a găsit soluția / foto

Siguranța elevilor de la Școala „Ion Luca Caragiale” din Sibiu este protejată de noi bariere fizice: municipalitatea a instalat stâlpi metalici pe trotuarele adiacente pentru a împiedica staționarea mașinilor. Măsura vine să rezolve problema vizibilității reduse la trecerile de pietoni.

Cererea de montare a acestor stâlpi a venit din partea conducerii școlii, care vrea să sporească siguranța elevilor în zona școlii.

Sursa: Facebook/Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale Sibiu

„Montarea stâlpilor metalici în fața Școlii I.L. Caragiale s-a realizat cu avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației, urmare unei solicitări transmise de conducerea acestei școli. Măsura a fost luată pentru a evita parcarea autoturismelor pe trotuarul din jurul unității de învățământ, mașinile staționate aici împiedicând vizibilitatea la trecerile de pietoni din zonă, ceea ce reprezenta un pericol pentru elevi”, transmite Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Primăria nu a mai primit alte cereri din partea unităților de învățământ sau a cetățenilor, pentru montarea de stâlpi de protecție în preajma școlilor.