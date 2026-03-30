starea fetiței rănite grav la agârbiciu și a bătrânelului prins sub un utilaj la cisnădioara: medicii vin cu vești noi

Medicii vin cu vești noi despre starea fetiței rănite în accidentul din Agârbiciu de la finalul lunii februarie și a bărbatului prins sub un utilaj agricol la Cisnădioara în luna martie.

Adolescenta în vârstă de 15 ani din Bazna, rănită grav în accidentul produs în 24 februarie între Agârbiciu și Șeica Mare, este internată de o lună pe secția ATI. Din păcate, starea ei nu s-a îmbunătățit.

„Pacienta de 15 ani necesită în continuare monitorizare și terapie intensivă în Secția Clinică ATI a SCJU Sibiu”, a precizat Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu.

Vă reamintim că fata este singura supraviețuitoare a accidentului de la Agârbiciu. Doi oameni au murit atunci în teribilul eveniment. (DETALII AICI)

Pe de altă parte, bărbatul de 72 de ani, rănit grav după ce a fost prins sub un utilaj agricol la Cisnădioara, în 22 martie, se simte mai bine. „Pacientul de 72 ani e stabil, urmând să fie transferat din ATI la salon”, a adăugat sursa citată.

Starea lui s-a îmbunătățit considerabil. (DETALII despre accident, AICI).