trafic blocat pe o stradă din cartierul ștrand: poliție și sri în zonă / update

Traficul rutier este complet blocat, luni după-amiază, pe o stradă din cartierul Ștrand din Sibiu. Oamenii legii verifică un colet suspect.
UPDATE
Strada a fost blocată după ce într-un hotel din zonă a fost găsit un colet suspect. Oamenii legii, împreună cu specialiști de la SRI, au intervenit pentru a verifica ce se află în interiorul acestuia.
„Astăzi, în jurul orei 15:00, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat cu privire la prezența unui colet suspect într-o unitate de cazare situată pe strada Ștrandului, din municipiul Sibiu. La fața locului au fost dislocate de urgență echipaje de poliție din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor și luării tuturor măsurilor pentru protejarea populației. De asemenea, au intervenit și specialiști din cadrul S.R.I. pentru efectuarea controlului pirotehnic, stabilindu-se faptul că în interiorul coletului se aflau obiecte vestimentare”, informează Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
Ca măsură suplimentară de siguranță s-a dispus evacuarea persoanelor prezente în interior.
Intervenția s-a încheiat fără a fi constatate riscuri la adresa ordinii și siguranței publice.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit primelor informații, în zonă se află mai multe echipaje de poliție și ambulanțe, dar și Brigada Antitero.
