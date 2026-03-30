trageri în poligonul de la poplaca: programul pentru luna aprilie

În perioada următoare, unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor executa trageri, după următorul program:
‒ cu muniţie reală, cu armamentul uşor de infanterie, pentru derularea procesului de instrucţie a militarilor:
- 31.03.2026, în intervalul orar 08.30–18.00;
- 01.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
- 02.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
- 15.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
- 16.04.2026, în intervalul orar 08.30–23.00;
- 17.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
- 20.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
- 21.04.2026, în intervalul orar 08.30–17.00;
- 22.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
- 23.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
- 24.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
- 28.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
- 29.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00.
‒ cu muniţie de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanţă Sibiu, pentru verificarea funcţionării normale a acestuia:
- 03.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
- 27.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
- 30.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00.
Este posibil ca sunetele produse în urma executării tragerilor, în funcție de condițiile atmosferice, să fie auzite în localitățile din vecinătatea poligonului.
