trageri în poligonul de la poplaca: programul pentru luna aprilie

În perioada următoare, unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor executa trageri, după următorul program:

‒   cu muniţie reală, cu armamentul uşor de infanterie, pentru derularea procesului de instrucţie a militarilor:

  • 31.03.2026, în intervalul orar 08.30–18.00;
  • 01.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
  • 02.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
  • 15.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
  • 16.04.2026, în intervalul orar 08.30–23.00;
  • 17.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 20.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 21.04.2026, în intervalul orar 08.30–17.00;
  • 22.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
  • 23.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;
  • 24.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 28.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 29.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00.

‒ cu muniţie de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanţă Sibiu, pentru verificarea funcţionării normale a acestuia:

  • 03.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 27.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 30.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00.

Este posibil ca sunetele produse în urma executării tragerilor, în funcție de condițiile atmosferice, să fie auzite în localitățile din vecinătatea poligonului.

Ultima oră