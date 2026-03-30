trageri în poligonul de la poplaca: programul pentru luna aprilie

În perioada următoare, unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor executa trageri, după următorul program:

‒ cu muniţie reală, cu armamentul uşor de infanterie, pentru derularea procesului de instrucţie a militarilor:

31.03.2026, în intervalul orar 08.30–18.00;

01.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;

02.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;

15.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;

16.04.2026, în intervalul orar 08.30–23.00;

17.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;

20.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;

21.04.2026, în intervalul orar 08.30–17.00;

22.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;

23.04.2026, în intervalul orar 08.30–20.00;

24.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;

28.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;

29.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00.

‒ cu muniţie de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanţă Sibiu, pentru verificarea funcţionării normale a acestuia:

03.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;

27.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00;

30.04.2026, în intervalul orar 08.30–16.00.

Este posibil ca sunetele produse în urma executării tragerilor, în funcție de condițiile atmosferice, să fie auzite în localitățile din vecinătatea poligonului.