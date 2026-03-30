unde este sigur să cumperi carne de paște în sibiu: lista abatoarelor autorizate

Pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, precum și în conformitate cu precizările tehnice transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor privind organizarea controalelor oficiale ce trebuie desfășurate în această perioadă, sunt necesare o serie de măsuri specifice.

Acestea au în vedere riscurile pentru sănătatea publică generate de sacrificarea animalelor în spații neautorizate și fără supraveghere sanitar-veterinară, motiv pentru care vă comunicăm următoarele măsuri:

DSVSA SIBIU a informat Consiliul Județean, Consiliile Locale, precum și președinții Asociațiilor crescătorilor de ovine și caprine de pe raza Județului Sibiu, privind oportunitatea de a putea solicita autorizarea temporară a unor centre de tăiere, în care se pot sacrifica miei, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, cu respectarea condițiilor privind protecția și bunăstarea animalelor, precum și a normelor generale și specifice de igienă. Pană la data prezentei, nu s-a înregistrat nici o solicitare în acest sens.

Pe raza județului Sibiu, proprietarii de animale pot solicita sacrificarea mieilor, în abatoare autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, respectiv:

SC SOBIS SOLUTIONS SRL – Cârțișoara

SC TRANS AGAPE SRL – Daia

IF FLUIERAȘ – Bungard

SC SOPA MARPOD COOPERATIVĂ – Marpod

SC FEVA MED SRL – Mediaș

SC NICMAR SRL – Rășinari

SC SEBA PROD SRL – Orlat

SC AL SYDRA SRL –Apoldu de Sus

DSVSA SIBIU asigură prezența permanentă a personalului de specialitate, în toate aceste unități. Transportul carcaselor de la abator, se va face cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dezinfectate cu substanțe virocide, iar personalul care manipulează carcasele va fi echipat corespunzator, limitând la maximum manipularea produselor.

În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii nedorite, se atenţionează crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi nu în ultimul rând consumatorii, de faptul că, în conformitate cu prevederile actelor normative cu referire la siguranţa alimentelor, le revin o serie de obligaţii şi responsabilităţi, respectiv:

Să respecte permanent normele de igienă şi de funcţionare a unităţilor, care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse de origine animală şi vegetală, precum şi în unităţile de alimentaţie publică (restaurante, pensiuni agroturistice, cantine, cabane montane, unități de catering, fast-food, etc.),

Să respecte condiţiile de depozitare şi a temperaturile optime de păstrare a materiilor prime şi a produselor finite, pentru a se evita un potenţial risc de contaminare a alimentelor,

Să certifice cu documente şi marcă de sănătate (când este cazul), condiţiile de trasabilitate şi calitate pentru carne, lapte, ouă, peşte şi alte materii prime şi produse alimentare finite.

Să respecte operaţiunile de ambalare şi regulile de etichetare a produselor alimentare, destinate comercializării.

Să asigure condiţiile de transport a produselor alimentare cu respectarea normelor de igienă şi de temperatură, în mijloacele de transport.

Populaţia să se aprovizioneze cu produse alimentare, numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar, evitând comerţul ”stradal”.

Consumatorii să verifice cu atenţie instrucţiunile de pe etichetele produselor alimentare privind informaţile despre componente, a modului de păstrarea, preparare corectă şi valabilitatea lor.

Carnea proaspătă, destinată valorificării în unităţile autorizate/înregistrate sanitar veterinar, trebuie să provină numai din abatoare autorizate sanitar- veterinar, unde este asigurată asistenţa de specialitate permanentă.

Carnea trebuie să fie însoţită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unităţii de origine, care atestă salubritatea şi calitatea acesteia.

Să nu se achizitioneze carne pe care nu este aplicată marca de sănătate a unităţii de sacrificare, sau cu marca de identificare a unităţii de tranşare. Marca de sănătate atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar oficial.

Alte produse alimentare din lapte, peşte, sau produse tradiţionale (cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc), se pot comercializa în spaţii amenajate şi autorizate, sub controlul personalului de specialitate. Ouăle trebuie sa fie marcate cu o marcă specifică.

Producătorii individuali, care doresc să-şi valorifice producţia primară sau produse obţinute prin prelucrarea acesteia, trebuie să dețină documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, eliberat de D.S.V.S.A judeţeană, actul de indentitate, atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole, carnet de sănatate vizat de medicul uman, precum şi fişa de sănătate a animalelor, vizată de catre medicul veterinar din localitate și de către medicul veterinar oficial.

Desfacerea carcaselor se va face numai în unități autorizate și înregistrate sanitar veterinar, responsabilii acestora având obligația de a se dota cu echipament de protecție, substanțe dezinfectante (virocide), și de a implementa măsuri administrative, în acest sens.

Personalul responsabil în administrarea piețelor, cel din unitățile de vânzare cu amănuntul, precum și personalul care comercializează temporar produse alimentare, în perioada prepascală, va aplica toate măsurile, astfel încât să se prevină apariția toxiinfecțiilor alimentare.

DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, efectuează verificări permanente privind respectarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, pe tot parcursul producerii, transportului, depozitării și comercializării produselor alimentare, în vederea asigurării consumatorilor de faptul că, produsele sunt salubre, evitându-se prin aceasta apariția toxiinfecțiilor alimentare.

De asemenea, DSVSA SIBIU a stabilit un program de permanență, inclusiv în zilele de sambătă și duminică, atât la sediul instituției, cât și la sediile CSVSA Oficiale Sibiu și Mediaș.

În acest sens, DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, se află la dispoziția tuturor consumatorilor, permanent, la telefon 0269223069, 0269223314, e-mail office-sibiu@ansvsa.ro, pentru a furniza informații de specialitate, sau în cazul unor sesizări și reclamații din partea cetățenilor, privind încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Cetățenii care constată abateri de la normele sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului și sacrificării, precum și condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, pe tot parcursul producerii, transportului, depozitării și comercializării produselor alimentare, sunt îndrumați să apeleze personalul de specialitate din cadrul DSVSA SIBIU, la numerele de telefon menționate anterior.