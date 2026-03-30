vreme capricioasă în următoarele zile: ploi, vânt și chiar și ninsori în toată țara

Pe scurt: Vremea se schimbă radical la final de martie: vânt intens, ploi abundente și ninsori la altitudini mari afectează România.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de luni, 30 martie 2026, ora 10:00, până marți, 31 martie 2026, ora 10:00.

Potrivit Mediafax, jumătate din țară va fi afectată de intensificări ale vântului și ploi, iar la munte sunt așteptate ninsori la altitudini de peste 1.600 de metri.

În cea mai mare parte a Moldovei și Dobrogei, vântul va sufla cu putere, iar local, în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, rafalele vor atinge viteze de 40–50 km/h.

Precipitațiile vor cuprinde majoritatea regiunilor, iar pe alocuri se vor acumula cantități de apă între 10 și 25 l/mp. Aceste valori pot genera disconfort și probleme punctuale, mai ales în zonele deja afectate de umiditate.

La munte, la altitudini de peste 1.600 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, ceea ce poate duce la depuneri de strat nou de zăpadă și condiții dificile pentru turiști și transportatori.

Specialiștii ANM recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice și să ia măsuri de precauție, mai ales în zonele expuse vântului puternic și precipitațiilor abundente.

Informarea emisă de ANM vizează o perioadă scurtă, dar cu potențial de impact semnificativ asupra traficului rutier și activităților în aer liber, în special în regiunile montane și în estul țării.