vremea de paștele catolic și cel ortodox: din păcate nu scăpăm de ploi

Pe scurt: Vremea la Sibiu va oscila între zile reci și perioade calde, cu ploi mai ales la începutul și finalul intervalului. Află cum va fi de Paște.

Prognoza meteo emisă pentru perioada 30 martie – 12 aprilie 2026 indică o vreme instabilă la Sibiu, cu alternanțe rapide între zile reci și perioade calde, dar și cu precipitații frecvente, potrivit Mediafax.

Intervalul acoperă atât Paștele catolic, sărbătorit pe 5 aprilie, cât și Paștele ortodox, pe 12 aprilie.

Temperaturi în creștere, apoi scădere, cu maxime între 8 și 20 de grade

La începutul perioadei, valorile termice se situează sub media obișnuită pentru sfârșitul lunii martie, cu maxime de 8–10 grade Celsius. Pe 1 aprilie, temperaturile cresc brusc la 14 grade, apoi continuă să urce treptat, atingând 18–20 de grade în jurul datei de 6 aprilie. După acest vârf, vremea se răcește ușor, cu maxime medii de 16 grade până la finalul intervalului.

Minimele nocturne sunt mai scăzute la început, cu 2–3 grade în nopțile de 31 martie, 1 și 2 aprilie, dar ulterior se stabilizează între 4 și 8 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, regimul termic diurn va avea variații aproape zilnice, cu maxime de 14 grade la debut, scădere la 8 grade pe 31 martie, apoi creștere spre 18 grade până la 6 aprilie și o nouă scădere spre 15–16 grade până la 12 aprilie.

Ploi frecvente, mai intense la începutul și finalul intervalului

Precipitațiile vor fi mai frecvente și extinse în primele două zile, 30 și 31 martie, când sunt posibile cantități mai însemnate. Ulterior, ploile apar izolat, dar probabilitatea lor crește din nou în jurul datelor de 6, 9 și 12 aprilie. Meteorologii estimează că aproape pe tot parcursul intervalului pot apărea ploi, însă cele mai extinse și intense episoade sunt așteptate la începutul și finalul perioadei analizate.

În săptămâna 30 martie – 6 aprilie, vremea va avea oscilații rapide: de la maxime de 12–14 grade pe 30 martie, la 6–8 grade pe 31 martie, apoi o încălzire constantă până la 18–20 de grade pe 6 aprilie. În a doua săptămână, maximele variază între 14 și 16 grade, cu minime nocturne între 2 și 6 grade. Tendința generală este de scădere ușoară a temperaturilor nocturne, de la 7 grade la început, spre 4 grade la final.

Probabilitatea de precipitații rămâne ridicată pe 30 martie, 2 și 3 aprilie, precum și după 10 aprilie. În intervalul 2–12 aprilie, minimele nocturne se mențin între 4 și 6 grade, iar maximele diurne oscilează între 14 și 20 de grade, cu cele mai scăzute valori la începutul și sfârșitul intervalului.

În zona montană, regimul termic va fi fluctuant, cu maxime de 6 grade pe 30 martie și 2 grade pe 31 martie, urmate de o creștere spre 8–10 grade până pe 6 aprilie. În a doua săptămână, temperaturile scad spre medii de 6 grade. Minimele nocturne în zonele montane vor fi în general sub zero grade, cu cele mai scăzute valori, de aproximativ -4 grade, prognozate pentru 1 și 8 aprilie.

Pe ansamblu, meteorologii avertizează că vremea de Paștele catolic și ortodox va fi schimbătoare, cu alternanțe termice și ploi frecvente, mai ales la începutul și finalul intervalului. Pentru cei care plănuiesc activități în aer liber, este recomandată consultarea prognozelor zilnice pentru actualizări privind evoluția vremii.