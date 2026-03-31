accident în copșa mică: o adolescentă a fost lovită de mașină

Polițiștii rutieri sibieni au intervenit în dimineața zilei de marți, la un accident de circulație produs pe DN 14, la kilometrul 44+641, în localitatea Copșa Mică.

Potrivit primelor verificări efectuate la fața locului, o șoferițăîn vârstă de 39 de ani, din Micăsasa, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Sibiu – Mediaș, a acroșat o minoră de 16 ani, din Copșa Mică. Adolescenta se afla în traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni, în apropierea intersecției cu Valea Viilor.

Victima în vârstă de 16 ani a suferit contuzii la mână și picior și acuza dureri toracice. A fost transportată la CPU Mediaș conștientă.