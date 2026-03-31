accident în copșa mică: o adolescentă a fost lovită de mașină

Polițiștii rutieri sibieni au intervenit în dimineața zilei de marți, la un accident de circulație produs pe DN 14, la kilometrul 44+641, în localitatea Copșa Mică.
Potrivit primelor verificări efectuate la fața locului, o șoferițăîn vârstă de 39 de ani, din Micăsasa, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Sibiu – Mediaș, a acroșat o minoră de 16 ani, din Copșa Mică. Adolescenta se afla în traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni, în apropierea intersecției cu Valea Viilor.
Victima în vârstă de 16 ani a suferit contuzii la mână și picior și acuza dureri toracice. A fost transportată la CPU Mediaș conștientă.
Ultima oră
- Primăria curăță pârâurile din Sibiu: lista zonelor vizate / foto acum 15 minute
- Războiul continuă: petrolier lovit în Dubai de o dronă iraniană acum 38 de minute
- Cine sunt cei mai buni elevi la geografie din Sibiu și Mediaș: lista cu toți cei calificați la etapa națională acum 40 de minute
- S-au afișat rezultatele simulării de la Evaluarea Națională de la Sibiu: avalanșă de note sub 5 acum o oră
- Fetiță de 12 ani trimisă la cumpărături cu bani falși: borfașul a fost prins acum o oră