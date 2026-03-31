acuzațiile studenților de la psihologie în cazul ”iordănescu”, nerezolvate. ulbs n-a primit nici un răspuns de la parchet / video

După mai bine de un an și jumătate de când peste 30 de studenți de la Departamentul de Psihologie al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) au reclamat comportamente abuzive, umilințe și hărțuire din partea profesorului Eugen Iordănescu, situația pare blocată într-un triunghi al neputinței între universitate, anchetatori și instanțe.

Totul a explodat în iunie 2024, când zeci de studenți și foști absolvenți ai Facultății de Științe Socio-Umane au depus o sesizare colectivă la Comisia de Etică. Mărturiile adunate atunci pictau tabloul unui regim de teroare psihologică ce dura de peste un deceniu.

„Mă lua greața când mă gândeam la el”

Studentele povesteau cum erau ridicate în picioare sau pe scaune pentru a fi ridiculizate în fața colegilor timp de 10 minute. „Ne făcea să ne simțim incapabili”, declara Roxana, o studentă care a renunțat la facultate din cauza traumelor.

Acuzații grave vizau atingeri nepotrivite. „Te trezeai cu o mână pe tine, pe umăr sau pe picior, fără consimțământ”, au reclamat tinerii.

Ana Bugneriu, directoarea Fundației Comunitare Sibiu și fostă studentă, mărturisea că și după 10 ani are reacții fizice de greață când se gândește la cursurile lui Iordănescu: „Nu mă mai puteam prezenta la ore fără medicamente de stomac”.(deatlii aici)

În timp ce studenții au acuzat faptul că instituția a creat o „plasă de protecție” pentru profesor, conducerea ULBS pasează responsabilitatea către Parchet, invocând lipsa unor comunicări oficiale care să permită măsuri mai drastice.

Rector: „Eu am făcut sesizare la Parchet”

În cadrul unei conferințe de presă din 31 martie, rectorul universității sibiene, prof. univ. dr. Sorin Radu, a reiterat faptul că instituția pe care o conduce a urmat pașii legali imediat după concluziile Comisiei de Etică din octombrie 2024.

„Eu am făcut sesizare la Parchet în urma concluziei aduse de Comisia de Etică și am informat presa la timpul potrivit. Parchetul, până în momentul de față, nu mi-a adus la cunoștință absolut niciun element nou legat de această cercetare. Drept urmare, nu am avut un motiv în plus pentru care să ies într-o declarație sau poziționare pe această temă”, a declarat rectorul Sorin Radu.

,,Nu suntem o universitate unde hărțuirea și discriminarea sunt arhiprezente”

Deși studenții sunt revoltați de faptul că Eugen Iordănescu a rămas la catedră, rectorul susține că imaginea universității nu ar trebui afectată de aceste episoade, pe care le consideră excepții. Mai mult, Sorin Radu și-a exprimat rezervele față de modul în care tinerii aleg să își strige nemulțumirile în spațiul public.

„Sunt totuși cazuri izolate. N-aș vrea să se creeze imaginea că suntem o universitate în care hărțuirea și discriminarea sunt arhiprezente. Faptul că unii studenți aleg să se adreseze presei înainte de a vorbi cu noi este alegerea lor. Cred că ține și de modul în care funcționează social media astăzi; poate e mai ușor să reclami. Consider uneori chiar o formă de presiune. Nu vin în audiență, nu sesizează la facultate, dar invocă elemente care nu sunt reale”, a adăugat rectorul.

Pe lângă scandalul de la Psihologie, imaginea universității este pusă la încercare și de un alt conflict juridic major. Rectorul Sorin Radu a confirmat că instituția gestionează în paralel și situația tensionată legată de un caz de la Științe Agricole.

Acesta este cel mai avansat din punct de vedere juridic, fiind deja pe masa judecătorilor. „Cazul la Științe Agricole este în instanță. Drept urmare, nu mă pot pronunța pentru că se află în instanță. Sunt două cauze pe rol de la aceeași persoană acolo”, a precizat rectorul.