adio sală polivalentă cu 5.000 de locuri la sibiu: ulbs renunță la arena universitară de 70 de milione euro / video

Proiectul Arenei Universitare, realizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) împreună cu Academia Forțelor Terestre (AFT) și estimat la peste 70 de milioane de euro, este în prezent blocat. Rectorul ULBS, Sorin Radu, a declarat într-o conferință de presă că investiția „nu există din punct de vedere realist”.

Proiectul Arenei Universitare nu a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani. Astfel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a pierdut terenul pentru complexul sportiv de la Șelimbăr, iar acum încearcă să reia procesul de administrare asupra terenului, fiind în faza de discuții.

Arena Universitară este un proiect vechi de peste 13 ani. Abia în 2020, printr-o Hotărâre de Guvern, terenul de la Șelimbăr, cu o suprafață de peste 30.000 mp, a fost transferat din administrarea Ministerului Apărării în cea a ULBS. Conform prevederilor, universitatea avea obligația să realizeze investiția în termen de 5 ani, pentru a nu pierde terenul.

Potrivit rectorului Sorin Radu, proiectul este blocat încă din 2023 la stadiul de studiu de fezabilitate, din cauza lipsei finanțării prin Compania Națională de Investiții (CNI). „În acest moment, proiectul Arenă Sportivă Universitară nu există din punct de vedere realist. A fost tergiversat ani de zile, fără să treacă în faza de finanțare pentru proiect tehnic și construcție. Au existat decizii politice asupra cărora nu am avut control”, a explicat rectorul.

Universitatea a pierdut terenul principal

În lipsa progreselor, ULBS a pierdut dreptul de administrare asupra terenului principal de la Șelimbăr, în suprafață de aproximativ 3,1 hectare, primit de la Ministerul Apărării Naționale.

Universitatea a depus de trei ori documentația pentru prelungirea acestui drept, însă, potrivit rectorului, procedurile au fost amânate din motive birocratice.

În prezent, instituția încearcă să reia procesul de obținere a administrării terenului și poartă discuții cu autoritățile locale pentru a regândi proiectul într-o variantă mai realistă din punct de vedere financiar.

Proiect prea mare pentru bugetul universității

Rectorul subliniază că investiția nu a fost niciodată gândită pentru a fi susținută exclusiv de universitate. „Universitatea nu are puterea financiară pentru un asemenea proiect. El a fost conceput împreună cu factorii locali și Guvernul României, ca o investiție regională. De aceea s-a ajuns la o capacitate de peste 5.000 de locuri”, a declarat Sorin Radu.

Acesta a mai precizat că ULBS mai deține dreptul de administrare asupra unui al doilea teren, de aproximativ 1,8 hectare, unde erau planificate spații de cazare și o cantină, însă dezvoltarea acestuia depindea de realizarea întregului complex.

Termenul a expirat, se caută soluții

Termenul limită a fost depășit în 6 mai 2025. În prezent, un nou proiect de Hotărâre de Guvern este în consultare publică pentru prelungirea termenului cu încă 5 ani și retransmiterea terenului către universitate.

Dacă proiectul va fi reluat, noul termen estimat pentru finalizare ar fi 5 mai 2030.

Conform studiului de fezabilitate, Arena Universitară – Complexul Sportiv al ULBS va avea o suprafață construită la sol de 15.396,60 mp (pe un teren în suprafață totală de 31.011 mp), cu un regim de înălțime de S+P+2E. Complexul este un spațiu sportiv multifuncțional cu o capacitate de 5.016 de locuri, având ca destinație derularea de activități didactice, sportive, științifice și culturale.