alex florența și marius voineag, la a patra încercare pentru funcțiile de adjunct la diicot și parchetul general – vot csm pe 31 martie î

Pe scurt: Alex Florența și Marius Voineag ajung pentru a patra oară la votul CSM pentru funcții de conducere, după ce mandatele lor la vârful marilor parchete expiră la final de martie.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reia marți, 31 martie 2026, votul pentru numirea lui Alex Florența în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT și a lui Marius Voineag ca adjunct al procurorului general. Potrivit Agerpres, este a patra încercare de a obține o majoritate clară pentru aceste două propuneri, după ce în precedentele trei ședințe votul a fost egal: trei pentru și trei împotrivă.

Alex Florența, actualul procuror general, și Marius Voineag, șeful DNA, nu au dorit să candideze pentru un nou mandat la conducerea instituțiilor, dar au optat pentru funcții de rang secund, fiind nominalizați de ministrul Justiției, Radu Marinescu. Ambii au susținut interviurile în fața Secției pentru procurori a CSM, însă membrii acesteia, împreună cu ministrul Justiției, nu au reușit să ajungă la un consens.

Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de procuror-șef al DNA devin vacante începând cu 31 martie 2026, iar cea de procuror-șef al DIICOT va fi liberă din 14 aprilie 2026. După expirarea mandatului la șefia DNA, Marius Voineag va reveni la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Bilanțul avizelor CSM pentru propunerile la șefia marilor parchete

Până la acest moment, bilanțul avizelor CSM pentru cele opt propuneri făcute de ministrul Justiției la conducerea marilor parchete este următorul:

Trei avize pozitive: Codrin Horațiu Miron (propunere pentru șefia DIICOT), Viorel Cerbu (șef al DNA) și Marius-Ionel Ștefan (adjunct la DNA).

Trei avize negative: Cristina Chiriac (propunere pentru procuror general), Gill-Julien Grigore-Iacobici (adjunct la DIICOT) și Marinela Mincă (adjunct la DNA).

Două situații de balotaj (trei voturi pentru, trei împotrivă): Alex Florența (adjunct la DIICOT) și Marius Voineag (adjunct al procurorului general).

În cazul unui aviz negativ din partea Secției pentru procurori a CSM, ministrul Justiției trebuie să organizeze un nou interviu cu candidatul respectiv. Ulterior, ministrul poate decide să trimită propunerea către președintele României, însoțită de toate documentele relevante, sau să retragă propunerea și să declanșeze o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.

Președintele României are dreptul să refuze motivat numirea în funcțiile de conducere, iar decizia finală (de numire sau refuz motivat) trebuie emisă în maximum 60 de zile de la primirea propunerii de la ministrul Justiției.