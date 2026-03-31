au oprit camerele și au dat lovitura: doi tineri reținuți după un furt de 5.000 lei în șmig

În cursul zilei de duminică, 30 martie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Mediaș au reținut doi tineri, în vârstă de 22 și 35 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, fapta ar fi avut loc în data de 27 februarie, când un bărbat din localitatea Șmig a sesizat poliția cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns fără drept într-un imobil al său situat în extravilan. Înainte de a intra în locuință, suspecții ar fi scos din funcțiune sistemul de supraveghere.
Din interior, aceștia ar fi sustras mai multe bunuri de uz casnic, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 5.000 de lei.
În urma activităților specifice desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Mediaș, au fost identificați doi tineri, în vârstă de 22 și 35 de ani, ambii din județul Mureș, bănuiți de comiterea faptei.
Pe baza probatoriului administrat, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș. Aceștia urmează să fie prezentați unității de parchet competente pentru dispunerea unei măsuri preventive.
Ultima oră
