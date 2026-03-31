„avem nevoie de 400 de oameni doar la sibiu” – apelul boromir către tineri

Pe scurt: Boromir caută urgent personal pentru morărit, cu sute de posturi disponibile la Sibiu. Tinerii sunt încurajați să profite de oportunitățile din industrie.

Grupul Boromir, unul dintre cei mai importanți jucători din industria de morărit din România, se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă, având nevoie de 1.800 de angajați la nivel național, dintre care aproximativ 400 de posturi sunt disponibile la Moara Cibin din Sibiu.

Informația a fost prezentată marți, 31 martie 2026, de Mircea Ureche, reprezentant al companiei Moara Cibin, în cadrul evenimentului EDU-LAB-FARM, organizat la Ferma Didactică și de Cercetare din localitatea Rusciori.

Potrivit Agerpres, Mircea Ureche s-a adresat studenților și elevilor interesați de domeniul industriei alimentare, subliniind nevoia urgentă de personal:

„Noi, la Sibiu, avem nevoie, atenție, avem nevoie, nu că asigurăm locuri de muncă, nu că angajăm, avem nevoie de aproximativ 400 de oameni. În toată țara avem nevoie de 1.800 de oameni. Să nu vă speriați că nu este un loc sub soare absolut pentru oricare dintre voi. Încercați să valorificați oportunitățile.”

Evenimentul a reunit oficialități locale și reprezentanți ai companiilor din domeniul agricol și alimentar, printre care și președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, și directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan. Aceștia au încurajat tinerii să urmeze o carieră în agricultură sau industria alimentară, considerând aceste domenii ca fiind de viitor și cu oportunități reale de angajare.

EDU-LAB-FARM, organizat de Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, se desfășoară în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026. Prodecanul facultății, Anca Tulbure, a precizat că peste 800 de liceeni vor participa la 145 de ateliere tematice pe parcursul celor cinci zile ale evenimentului. Scopul principal este de a familiariza tinerii cu oportunitățile din domeniul agricol și alimentar și de a-i motiva să aleagă aceste cariere, în contextul deficitului de personal semnalat de companii precum Boromir.

Deficitul de forță de muncă din industria morăritului afectează atât companiile locale, cât și pe cele la nivel național, iar reprezentanții sectorului consideră că implicarea tinerilor este esențială pentru viitorul industriei. Organizatorii evenimentului și-au exprimat speranța că tinerii vor răspunde pozitiv apelului și vor contribui la acoperirea necesarului de personal din acest sector.