Cei trei bătăuși care au provocat scandalul din weekend de la Moardăș au ajuns în fața instanței. Aceștia au petrecut o noapte în arest, dar doar unul rămâne în spatele gratiilor.

Trei bărbați din Moardăș au fost reținuți, duminică, de către polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurală Agnita, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Indivizii au intrat într-o locuință unde avea loc o petrecere și au agresat mai multe persoane. În urma altercației, un bărbat de 39 de ani și fiul lui minor, de 16 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

După acest episod, în aceeași noapte, unul dintre bătăuși, în vârstă de 33 de ani, s-a urcat la volanul unei mașini, iar când a efectuat manevra de mers înapoi, a lovit un tânăr de 21 de ani, participant la conflictul iscat anterior. Șoferul a fugit de la fața locului, dar a fost prins în scurt timp de poliție. Oamenii legii au stabilit că era beat.

Agresorii, în vârstă de 23, 29 și 33 de ani, și-au petrecut 24 de ore în spatele gratiilor în Arestul din Alba și Vâlcea, iar luni au ajuns în fața magistraților Judecătoriei Agnita.

Instanța a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 33 de ani, asta deși el a cerut să fie arestat la domiciliu. Ceilalți doi bărbați au scăpat cu măsuri mai ușoare.

„La data de 30 martie a.c., instanța a dispus măsura arestului preventiv pe o

perioadă de 30 de zile față de bărbatul în vârstă de 33 de ani, cercetat penal sub

aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, conducerea unui vehicul

sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului și măsura controlului judiciar

pe o perioadă de 60 de zile față de cei doi tineri în vârstă de 23 și 29 de ani, cercetați

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Localnicii din Moardăș trăiesc în teroare din cauza acestor scandalagii. Ei se tem că bătăile vor continua și cer oamenilor legii să ia măsuri mai drastice, după ce doi dintre agresori au fost lăsați în libertate. „Aici, la noi, s-au format niște grupuri de huligani, iar autoritățile nu fac nimic. Intră peste oameni în casă, îi bat, îi maltratează. (…) Poliția i-a luat, dar le-a dat drumul. Trebuie făcut ceva pentru comunitatea asta”, a spus un localnic pentru Ora de Sibiu.

