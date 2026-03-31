celine dion revine pe scena cu 10 concerte după pauza cauzată de sindromul persoanei rigide

Pe scurt: Celine Dion revine pe scenă la Paris cu 10 concerte, după ce a depășit problemele de sănătate care i-au întrerupt cariera.

Celine Dion a anunțat marți, 31 martie 2026, că va reveni pe scenă cu o serie de 10 concerte la Paris începând din luna septembrie. Informația a fost confirmată chiar de artistă într-o intervenție la postul France 2, după ce o campanie publicitară apărută pe străzile Parisului a alimentat speculațiile privind revenirea sa în capitala Franței, potrivit Mediafax.

„Anul acesta voi primi cel mai frumos cadou din viața mea. Voi avea șansa să vin să vă văd și să cânt din nou pentru voi la Paris, din această toamnă, începând din septembrie”, a declarat Celine Dion la France 2.

Celine Dion a devenit cunoscută la nivel mondial la sfârșitul anilor ’90, odată cu lansarea piesei „My Heart Will Go On”, coloana sonoră a filmului „Titanic”.

În 2022, artista și-a întrerupt cariera din cauza unor probleme medicale, după ce a anunțat că suferă de sindromul persoanei rigide, o boală neurologică rară care provoacă spasme musculare severe și i-a afectat capacitatea de a cânta.

Prima apariție publică a lui Celine Dion după doi ani de absență a avut loc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2024, unde a interpretat „Hymne à l’amour” de Edith Piaf. Acest moment a reaprins speranțele fanilor că artista va reveni pe marile scene.

Revenirea confirmată prin seria de concerte de la Paris marchează un nou început pentru Celine Dion, care a transmis că întâlnirea cu publicul francez reprezintă „cel mai frumos cadou” pe care îl poate primi în acest an.