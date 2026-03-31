cine sunt cei mai buni elevi la geografie din sibiu și mediaș: lista cu toți cei calificați la etapa națională

Sâmbătă, 28 martie, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Sibiu a avut loc faza județeană a celei de-a XIII-a ediții a Concursului Național „Terra – mica olimpiadă de geografie pentru elevii claselor V–VII”.

La această etapă au participat 131 de elevi (din cei 160 elevi înscriși). După soluționarea contestațiilor s-au stabilit și elevii premiați, precum și cei care vor participa la faza națională a acestui concurs.

La clasa a V-a au participat 36 de elevi, din cei 53 elevi înscriși. S-au acordat 12 premii și mențiuni, după cum urmează:

PREMIUL I

PLOSCAR ANAMARIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Ivas Anelia – calificare etapa națională

PREMIUL II

HADĂNBAȘ LUCAS VICTOR – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, prof. Fabian Katalin – calificare etapa națională

PREMIUL III

BONȚIDA SOFIA IULIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore – calificare etapa națională

MENȚIUNE

SLOTEA DAMIAN – Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu, prof. Lupea Maria Roxana – calificare etapa națională

DOBRIȚA SARAH MARIA – Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. Roșca Cristina

DOMNICA NATALIA MARIA – Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, prof. Popa Ileana Maria

JELER OANA GEORGIANA – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, prof. Fabian Katalin

CHIALDA TEODORA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Odangiu Roxana

STOLNICEANU VLAD – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Neamțu Ionela Lia

ECHIM MIHAI ILIE – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Schreiner Gabriela

NISTOR DAVID – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Canciu Claudiu

ȘEICAN ANDREEA – Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. Roșca Cristina

La clasa a VI-a au participat 61 de elevi, din cei 68 elevi înscriși. S-au acordat 23 de premii și mențiuni, după cum urmează:

PREMIUL I

BALTEȘ ELENA DIANA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul de Artă Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore – calificat la etapa națională

PREMIUL II

TALAȘMAN RAREȘ – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul Româno-Finlandez Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Hillenbrand Viorica – calificat la etapa națională

PREMIUL III

JECAN TUDOR ANDREI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Rusu Horațiu Adrian – calificat la etapa națională

MENȚIUNE

COMĂNESCU ARMAND MIHAI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Canciu Claudiu – calificat la etapa națională

PARASCHIV MARIA ELENA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore – calificare etapa națională

MAIER IOAN IULIAN – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Roșca Cristina – calificat la etapa națională

STAN ALEXIA ANNABELLA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore

JUMUGĂ SEBASTIAN PAUL – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu, prof. Voicu Beatrice Mihaela

INACHE OLIVIU ȘTEFAN – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore

OPREAN ANTONIA MARIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Neamțu Ionela Lia

POVARĂ FILIP – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș, structura Școala Gimnazială Nr. 4 Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Fabian Katalin

ALBU IOANA ROXANA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Tănase Vasile Vlad

NEACȘU SELENA NICOLETA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Bratu Samuel

IUȘAN SOFIA MARIA – Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, prof. Popa Ileana Maria

CRIȘAN DAVID ALIN – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Tănase Vasile Vlad

DRĂGHIȚĂ DAMIAN VASILE – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore

SZÖKE NICOLAS DANIEL – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Fabian Katalin

PÎNTEA FILOFTEIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Voicu Beatrice Mihaela

HILLENBRAND JARA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Hillenbrand Viorica

TRIF ȘTEFAN – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Tănase Vasile Vlad

STAICU RAREȘ CRISTIAN – Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, prof. Bratu Samuel

CĂILEANU PATRICK MIHAI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Tănase Vasile Vlad

MOLDOVAN FABIAN DENEȘ – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – prof. Fabian Katalin

La clasa a VII-a au participat 34 de elevi, din cei 39 elevi înscriși. S-au acordat 14 de premii și mențiuni, după cum urmează:

PREMIUL I

BACIU RĂZVAN ANDREI – Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia – calificare la etapa națională

PREMIUL II

SOLOMON ANDREI DAVID – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia – calificare la etapa națională

TĂTARU PAUL – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Schreiner Gabriela – calificare la etapa națională

PREMIUL III

MORAR EDUARD DANIEL – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Roșca Cristina

MENȚIUNE

ENACHE ROBERT IOAN – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Tănase Vasile Vlad

DENA SARA CRISTIANA – Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, prof. Bratu Samuel

GLIGOR LUCA VASILE – Centrul Județean de Excelență Sibiu/ Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Ivas Anelia

CUȚUI ANASTASIA BRIANA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Fabian Katalin

MURAR AURORA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Roșca Cristina

BĂRA MIHAI CONSTANTIN – Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, prof. Rusu Horațiu Adrian

PRODAN EVA SOFIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia

SOLOMON MARIA DIANA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia

ENACHE TUDOR ANDREI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Tănase Vasile Vlad

BRATU IOAN BOGDAN – Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, prof. Bratu Samuel

Rezultatele foarte bune ale elevilor reflectă interesul lor pentru studiul geografiei, precum și dorința acestora de a atinge un nivel înalt de performanță, chiar dacă această disciplină are o singură oră pe săptămână în trunchiul comun la clasele V-VII.

Felicitări tuturor micilor exploratori care au acceptat provocarea Concursului Național de Geografie „Terra – mica olimpiadă de geografie”! Indiferent de punctajul afișat pe liste, participarea voastră la această „mică olimpiadă” este, în sine, o mare victorie. Geograful nu este doar cel care memorează cifre și nume, ci cel care învață să vadă lumea cu alți ochi, să înțeleagă legăturile invizibile dintre relief, climă și oameni. Dorim elevilor calificați mult succes la etapa națională!

Geografia nu ne învață doar unde suntem, ci ne ajută să înțelegem cine suntem în raport cu tot ce ne înconjoară!