cine sunt cei mai buni elevi la geografie din sibiu și mediaș: lista cu toți cei calificați la etapa națională

Sâmbătă, 28 martie, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Sibiu a avut loc faza județeană a celei de-a XIII-a ediții a Concursului Național „Terra – mica olimpiadă de geografie pentru elevii claselor V–VII”.
La această etapă au participat 131 de elevi (din cei 160 elevi înscriși). După soluționarea contestațiilor s-au stabilit și elevii premiați, precum și cei care vor participa la faza națională a acestui concurs.
La clasa a V-a au participat 36 de elevi, din cei 53 elevi înscriși. S-au acordat 12 premii și mențiuni, după cum urmează:
PREMIUL I
PLOSCAR ANAMARIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Ivas Anelia – calificare etapa națională
PREMIUL II
HADĂNBAȘ LUCAS VICTOR – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, prof. Fabian Katalin – calificare etapa națională
PREMIUL III
BONȚIDA SOFIA IULIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore – calificare etapa națională
MENȚIUNE
SLOTEA DAMIAN – Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu, prof. Lupea Maria Roxana – calificare etapa națională
DOBRIȚA SARAH MARIA – Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. Roșca Cristina
DOMNICA NATALIA MARIA – Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, prof. Popa Ileana Maria
JELER OANA GEORGIANA – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, prof. Fabian Katalin
CHIALDA TEODORA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Odangiu Roxana
STOLNICEANU VLAD – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Neamțu Ionela Lia
ECHIM MIHAI ILIE – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Schreiner Gabriela
NISTOR DAVID – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Canciu Claudiu
ȘEICAN ANDREEA – Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. Roșca Cristina
La clasa a VI-a au participat 61 de elevi, din cei 68 elevi înscriși. S-au acordat 23 de premii și mențiuni, după cum urmează:
PREMIUL I
BALTEȘ ELENA DIANA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul de Artă Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore – calificat la etapa națională
PREMIUL II
TALAȘMAN RAREȘ – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Liceul Româno-Finlandez Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Hillenbrand Viorica – calificat la etapa națională
PREMIUL III
JECAN TUDOR ANDREI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Rusu Horațiu Adrian – calificat la etapa națională
MENȚIUNE
COMĂNESCU ARMAND MIHAI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Canciu Claudiu – calificat la etapa națională
PARASCHIV MARIA ELENA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore – calificare etapa națională
MAIER IOAN IULIAN – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Roșca Cristina – calificat la etapa națională
STAN ALEXIA ANNABELLA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore
JUMUGĂ SEBASTIAN PAUL – Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu, prof. Voicu Beatrice Mihaela
INACHE OLIVIU ȘTEFAN – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore
OPREAN ANTONIA MARIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Neamțu Ionela Lia
POVARĂ FILIP – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș, structura Școala Gimnazială Nr. 4 Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Fabian Katalin
ALBU IOANA ROXANA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Tănase Vasile Vlad
NEACȘU SELENA NICOLETA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Bratu Samuel
IUȘAN SOFIA MARIA – Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, prof. Popa Ileana Maria
CRIȘAN DAVID ALIN – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Tănase Vasile Vlad
DRĂGHIȚĂ DAMIAN VASILE – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore
SZÖKE NICOLAS DANIEL – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Fabian Katalin
PÎNTEA FILOFTEIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Voicu Beatrice Mihaela
HILLENBRAND JARA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Hillenbrand Viorica
TRIF ȘTEFAN – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Tănase Vasile Vlad
STAICU RAREȘ CRISTIAN – Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, prof. Bratu Samuel
CĂILEANU PATRICK MIHAI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Ivas Anelia, prof. Lazăr Grigore, prof. Tănase Vasile Vlad
MOLDOVAN FABIAN DENEȘ – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș – prof. Fabian Katalin
La clasa a VII-a au participat 34 de elevi, din cei 39 elevi înscriși. S-au acordat 14 de premii și mențiuni, după cum urmează:
PREMIUL I
BACIU RĂZVAN ANDREI – Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. Ivas Anelia – calificare la etapa națională
PREMIUL II
SOLOMON ANDREI DAVID – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia – calificare la etapa națională
TĂTARU PAUL – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Schreiner Gabriela – calificare la etapa națională
PREMIUL III
MORAR EDUARD DANIEL – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Roșca Cristina
MENȚIUNE
ENACHE ROBERT IOAN – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Tănase Vasile Vlad
DENA SARA CRISTIANA – Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, prof. Bratu Samuel
GLIGOR LUCA VASILE – Centrul Județean de Excelență Sibiu/ Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, structura Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Ivas Anelia
CUȚUI ANASTASIA BRIANA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Fabian Katalin
MURAR AURORA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Roșca Cristina
BĂRA MIHAI CONSTANTIN – Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, prof. Rusu Horațiu Adrian
PRODAN EVA SOFIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia
SOLOMON MARIA DIANA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia
ENACHE TUDOR ANDREI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Scarlat Delia, prof. Neamțu Ionela Lia, prof. Tănase Vasile Vlad
BRATU IOAN BOGDAN – Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, prof. Bratu Samuel
Rezultatele foarte bune ale elevilor reflectă interesul lor pentru studiul geografiei, precum și dorința acestora de a atinge un nivel înalt de performanță, chiar dacă această disciplină are o singură oră pe săptămână în trunchiul comun la clasele V-VII.
Felicitări tuturor micilor exploratori care au acceptat provocarea Concursului Național de Geografie „Terra – mica olimpiadă de geografie”! Indiferent de punctajul afișat pe liste, participarea voastră la această „mică olimpiadă” este, în sine, o mare victorie. Geograful nu este doar cel care memorează cifre și nume, ci cel care învață să vadă lumea cu alți ochi, să înțeleagă legăturile invizibile dintre relief, climă și oameni. Dorim elevilor calificați mult succes la etapa națională!
Geografia nu ne învață doar unde suntem, ci ne ajută să înțelegem cine suntem în raport cu tot ce ne înconjoară!
