concedieri pe bandă rulantă la sibiu: aproape 300 de sibieni au rămas fără loc de muncă

Trei companii din județul Sibiu au făcut, anul acesta, concedieri colective. Aproape 300 de persoane au rămas fără loc de muncă.

Firmele au notificat ITM, iar concedierile s-au făcut în februarie și martie. O altă firmă va da oameni afară în iunie și în noiembrie.

„În perioada 01.01.2026 – 04.03.2026 s-au înregistrat notificări privind decizia de efectuare a concedierilor colective din partea a trei angajatori cu sediul social în județul Sibiu, ulterior notificărilor privind concedierile preconizate, fiind afectați un număr de 296 de salariați”, se arată într-un răspuns transmis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu.

Ce firme au dat oameni afară

Potrivit datelor transmise de ITM, una dintre firme are codul CAEN 7820 și se ocupă de „activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”, fiind vorba despre o agenție de plasare a forței de muncă. De aici au fost dați afară 100 de salariați din totalul de 193. Notificarea către ITM a venit în 29 ianuarie, concedierile fiind făcute între 1 și 31 martie.

Și o firmă de transport a dat oameni afară (cod CAEN 4939 rev. 2 – alte transporturi terestre de călători n.c.a.). Notificarea finală a fost transmisă în 2 februarie, fiind concediați 103 de salariați din totalul de 106. Toți au fost concediați la începutul lunii februarie.

Lucrurile nu au stat bine nici în fabrici. Spre exemplu, o companie cu codul CAEN 2931, care se ocupă cu fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, a disponibilizat 93 de angajați din totalul de 2.945. Notificarea finală a fost transmisă în 25 februarie, concedierile fiind făcute în două etape, respectiv în 30 iunie și 30 noiembrie. Compania în cauză este Aumovio.

De asemenea, la ITM Sibiu au fost înregistrate, în aceeași perioadă, notificări privind efectuarea concedierilor colective din partea a patru angajatori care nu au sediul social în județul Sibiu, având însă salariați sau puncte de lucru pe raza județului. Prin urmare, numărul oamenilor care au rămas fără loc de muncă în primele două luni din 2026 este mult mai mare.