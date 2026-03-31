concert de paște cu corul bach în biserica evanghelică din piața huet – eveniment special anunțat pentru duminică, 5 aprilie 2026

Pe scurt: Un nou concert de Paște aduce muzica clasică în centrul Sibiului. Corul Bach revine cu un program special în Biserica Evanghelică.

Corul Bach Sibiu va susține un concert de Paște în Biserica Evanghelică din Piața Huet, duminică, 5 aprilie 2026, potrivit unui comunicat transmis de Parohia Evanghelică C.A. Sibiu. Evenimentul este programat să înceapă la ora 19:00 și va oferi publicului ocazia de a asculta lucrări corale dedicate sărbătorii pascale, interpretate într-unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din Sibiu.

Organizatorii anunță că accesul la concert este liber, în limita locurilor disponibile. Participanții sunt invitați să ajungă cu cel puțin 15 minute înainte de începerea programului, pentru a facilita accesul și buna desfășurare a evenimentului. Corul Bach Sibiu, cunoscut pentru repertoriul său variat și pentru colaborările cu artiști locali și internaționali, va interpreta piese clasice și moderne, adaptate tematicii pascale.

Concertul de Paște din acest an continuă tradiția evenimentelor muzicale organizate în Biserica Evanghelică, un spațiu care găzduiește frecvent manifestări culturale importante pentru comunitatea sibiană.

Parohia Evanghelică C.A. Sibiu precizează că evenimentul se adresează atât sibienilor, cât și turiștilor aflați în oraș în perioada sărbătorilor. „Dorim să oferim comunității un moment de reflecție și bucurie prin muzică, într-un cadru istoric și spiritual deosebit”, se arată în comunicatul transmis redacției Ora de Sibiu.

Acest concert se înscrie în seria manifestărilor pascale din Sibiu, alături de alte inițiative culturale și caritabile, precum concertul caritabil de Paște organizat pentru persoanele cu dizabilități.