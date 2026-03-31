confiscări uriașe: anaf a ridicat aproape 70 de milioane de lei și 21 kg de aur / foto

Pe scurt: Sume uriașe și cantități impresionante de aur au fost confiscate de ANAF în urma unor controale la case de schimb și amanet. Descoperă detaliile acțiunilor și sancțiunile aplicate.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat suma de 68,93 milioane de lei de la o casă de schimb valutar și aproape 22 kg de bijuterii din aur de la o casă de amanet, în urma unor acțiuni de control desfășurate la nivel național.

Informațiile au fost transmise de ANAF printr-un comunicat citat de Agerpres marți, 31 martie 2026.

Potrivit ANAF, măsura confiscării a fost dispusă după ce inspectorii DGAF au monitorizat activitatea celor nouă puncte de lucru ale unei societăți care a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, deși autorizația de funcționare fusese revocată în luna februarie 2026. Revocarea a survenit ca urmare a acumulării de obligații fiscale restante și a situației juridice a administratorului firmei.

În urma acțiunii de control, inspectorii au constatat că, după pierderea autorizației, societatea a efectuat tranzacții de schimb valutar în valoare totală de 68,93 milioane de lei. Pentru această sumă, ANAF a aplicat măsura confiscării, conform prevederilor legale. Inspectorii antifraudă au ridicat întregul disponibil în lei și valută existent la momentul controlului din cele nouă puncte de lucru ale societății.

ANAF confiscă 21,95 kg de aur și 1,37 milioane lei de la o casă de amanet

Într-o altă acțiune, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii ANAF au confiscat 21,95 kg de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane de lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur. În urma verificărilor, s-a constatat că societatea nu a respectat reglementările privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și normele legale referitoare la comercializarea metalelor prețioase.

Pe lângă confiscarea bunurilor și a sumelor de bani, casa de amanet a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 de lei. Societatea a fost selectată pentru control pe baza unei analize de risc, în cadrul unei acțiuni care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase, precum și prestarea de servicii aferente acestor bunuri.

Acțiunile de control ale ANAF continuă să vizeze respectarea legislației fiscale și a normelor privind tranzacțiile cu valută și metale prețioase, pentru a preveni și combate evaziunea fiscală și activitățile ilegale din aceste sectoare.