copilul care a furat mașina unui livrator wolt în sibiu: ce măsuri a luat poliția

Copilul care a furat mașina pe care o folosea un livrator, iar apoi a condus-o prin Sibiu, fiind însoțit de un amic, va trebui să răspundă întrebărilor oamenilor legii. În urma acestui incident, poliția a demarat ample cercetări.

Doi adolescenți din Armeni au ajuns în atenția oamenilor legii după ce, în noaptea de 22 spre 23 martie, au furat o mașină de pe strada Oașa din Sibiu, lăsată neasigurată, și s-au plimbat cu ea prin Sibiu. Vehiculul era folosit de un bărbat care livra mâncare, în filmările publicate de cei doi băieți pe rețelele de socializare fiind observată pe banchetă o geantă de transport de la firma Wolt.

Cei doi adolescenți, care au 15 ani, au fost prinși de poliție după aproximativ o oră pe strada Calcarului, iar cel aflat la volan ar putea da de belele pentru că a furat mașina.

Polițiștii fac în aceste zile cercetări pentru stabilirea situației de fapt, cât și pentru dispunerea măsurilor legale în consecință. Potrivit surselor Ora de Sibiu, urmează să fie efectuată o expertiză pentru a se stabili dacă minorul avea discernământ în momentul săvârșirii infracțiunilor. În același timp, proprietarul vehiculului a depus o plângere penală.