de la idee la record: casa minusculă de 63 cm care face senzație / video

Pe scurt: O locuință extrem de îngustă, cu toate facilitățile, atrage atenția publicului și a experților Guinness. Proprietarul vrea să demonstreze eficiența spațiului.

O casă cu lățimea de doar 63 de centimetri, aflată în nordul țării, a devenit un punct de atracție pentru turiști, potrivit Mediafax.

În ciuda dimensiunilor sale neobișnuit de mici, locuința dispune de o bucătărie, baie, dormitor și un spațiu de lucru.

Proprietarul casei a declarat că și-a dorit să demonstreze cât de eficient poate fi folosit un spațiu restrâns. „Am vrut să arăt cum poate fi folosit eficient spațiul”, a precizat acesta.

O cerere pentru includerea casei în Guinness World Records a fost deja depusă, iar experții analizează documentația. Un răspuns oficial este așteptat în perioada următoare. În prezent, recordul pentru cea mai îngustă casă din lume este deținut de o locuință din Varșovia, cu o lățime de 92 de centimetri.

Locuința din nordul țării ar putea depăși acest record, având cu aproape 30 de centimetri mai puțin decât casa din Polonia. Inițiativa proprietarului a atras atenția vizitatorilor și a stârnit discuții despre optimizarea spațiului de locuit în mediul urban.