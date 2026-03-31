dialog cromatic între mov și roz în expoziția „moz” semnată de grupul rod, la primăria sibiu, 1–15 aprilie

Pe scurt: Artiștii sibieni din Grupul Rod propun o incursiune vizuală între mov și roz, într-o expoziție curatoriată de Cătălin Precup.

Între 1 și 15 aprilie 2026, sala expozițională a Primăriei Sibiu găzduiește expoziția de pictură „Moz”, semnată de Grupul Rod, un colectiv de artiști vizuali locali. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, vernisajul expoziției este programat pentru marți, 1 aprilie 2026, la ora 16:00.

Titlul „Moz” propune un joc cromatic între mov și roz, invitând publicul să descopere relația dintre aceste două culori, considerate adesea opuse, dar care se completează reciproc. Cele 26 de lucrări expuse explorează o gamă largă de nuanțe, de la violet și indigo, până la fucsia, lavandă sau trandafiriu, într-un dialog vizual despre contrast, echilibru și expresivitate.

Expoziția reunește artiști vizuali din Sibiu și este curatoriată de artistul Cătălin Precup. Evenimentul oferă publicului ocazia de a descoperi noi perspective artistice asupra culorilor și a modului în care acestea pot genera emoție și sens în arta contemporană locală.