Pe scurt:
Artiștii sibieni din Grupul Rod propun o incursiune vizuală între mov și roz, într-o expoziție curatoriată de Cătălin Precup.
Între 1 și 15 aprilie 2026, sala expozițională a Primăriei Sibiu găzduiește expoziția de pictură „Moz”, semnată de Grupul Rod, un colectiv de artiști vizuali locali. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, vernisajul expoziției este programat pentru marți, 1 aprilie 2026, la ora 16:00.
Titlul „Moz” propune un joc cromatic între mov și roz, invitând publicul să descopere relația dintre aceste două culori, considerate adesea opuse, dar care se completează reciproc. Cele 26 de lucrări expuse explorează o gamă largă de nuanțe, de la violet și indigo, până la fucsia, lavandă sau trandafiriu, într-un dialog vizual despre contrast, echilibru și expresivitate.
Expoziția reunește artiști vizuali din Sibiu și este curatoriată de artistul Cătălin Precup. Evenimentul oferă publicului ocazia de a descoperi noi perspective artistice asupra culorilor și a modului în care acestea pot genera emoție și sens în arta contemporană locală.
- Dialog cromatic între mov și roz în expoziția „Moz” semnată de Grupul Rod, la Primăria Sibiu, 1–15 aprilie acum 2 minute
- „Primăvara la Consiliul Județean Sibiu”: 3 zile cu ateliere și producători locali acum 59 de minute
- Gătitul sănătos: cum s-au schimbat obiceiurile din bucătărie și ce rol au oalele sub presiune moderne acum 2 ore
- Părinții din Sibiu deja își rezervă weekendurile aici. Bubble Kids, locul de joacă nou de unde copiii nu mai vor să plece acum 2 ore
- Datoriile de la CSU Sibiu, aproape achitate: ULBS anunță că ”s-au pus în mișcare lucrurile” / video acum 3 ore