dna l-a reținut pe șeful arr. peste 500.000 de euro găsiți în locuințele lui cristian anton

Pe scurt: Procurorii DNA au descins în 23 de locații și au ridicat sume impresionante de bani, investigând o rețea de corupție la vârful ARR.

Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR), a fost reținut marți, 31 martie 2026, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, potrivit AGERPRES. Surse judiciare au precizat că, în urma perchezițiilor efectuate la locuințele lui Anton din București și Timișoara, anchetatorii au găsit inițial 350.000 de euro ascunși în cutii de carton. Ulterior, suma totală identificată a depășit 500.000 de euro, după ce au fost descoperite și alte sume de bani.

Acțiunea DNA a făcut parte dintr-o amplă operațiune anticorupție, în cadrul căreia, marți, 31 martie 2026, au fost efectuate peste 20 de percheziții domiciliare. Descinderile au vizat 23 de locații din București și județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, inclusiv sediul Autorității Rutiere Române, domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor firme.

Potrivit surselor citate de AGERPRES, ancheta vizează 12 persoane, printre care și șeful ARR, Cristian Anton. Dosarul instrumentat de DNA are ca obiect infracțiuni de dare și luare de mită, trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii susțin că suspecții ar fi pretins și primit sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro pentru a furniza subiectele de examen necesare obținerii atestatelor pentru șoferii profesioniști din domeniul transportului de marfă.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat atât bani în euro, cât și în lei, suma totală depășind jumătate de milion de euro. O parte din bani, respectiv 77.000 de lei, a fost găsită în numerar, restul fiind bancnote de euro. Sumele erau ascunse în diverse locuri din locuințele lui Cristian Anton, inclusiv în cutii de carton.

Operațiunea DNA a vizat destructurarea unei rețele care, potrivit anchetatorilor, ar fi facilitat obținerea frauduloasă a atestatelor pentru șoferii profesioniști, în schimbul unor sume de bani. Printre locațiile percheziționate s-a numărat și sediul central al ARR, instituție cheie în reglementarea transportului rutier din România.