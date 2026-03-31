drumuri impracticabile și acumulare de gunoaie în satul prislop. primarul comunei rășinari explică ce se intâmplă acolo

Locuitorii din satul Prislop, comuna Rășinari, se plâng de starea drumurilor, mai ales după ploile din ultima perioadă. Pentru șoferi, drumul a devenit o devărată provocare, riscând să rămână cu mașinile blocate în noroi.

În sat au fost introduse conductele pentru canalizare, însă asfaltarea străzilor este programată să înceapă abia după finalizarea completă a lucrărilor. „Au fost introduse țevile pentru canalizare, dar de anul trecut nu s-a mai făcut nimic la aceste drumuri. Vă implor să postați, poate așa se va rezolva ceva. Cred și sper asta”, spune un localnic.

Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

O altă nemulțumire a locuitorilor sunt munții de gunoaie de la intrarea în sat, unde se află și un container de deșeuri. „Avem gunoaie pe câmp și în pomi. Este o rușine ce se întâmplă la noi în sat”, a mai spus localnicul.

Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Primarul explică situația lucrărilor

Primarul Bogdan Bucur al Comunei Rășinari explică că lucrările de asfaltare nu pot începe înainte ca fiecare proprietar să fie branșat la rețeaua de canalizare. „În principiu, mai avem de făcut partea de branșamente pentru a finaliza partea cu canalizarea. Referitor la drum, am pus material, dar din cauza ploii nu prea ajută. Oamenii trebuiau să ne anunțe când s-a lăsat pământul pentru a pune material cât timp drumul era uscat. Din cauza ploii nu putem face lucrări mari. Trebuie mai întâi să realizăm branșamentele la proprietari”, a declarat primarul.

Cât despre gunoaie, primarul îi roagă pe localnici să fie mai atenți și să nu mai lase deșeurile lângă container. „Avem oameni care strâng gunoiul din zonă atunci când vin cei care ridică containerele. Majoritatea locuitorilor au containere proprii. Provizoriu, gunoiul este dus la containerul de la intrarea în sat, până rezolvăm problema drumului. Când drumul va fi finalizat, mașina de la Soma va putea circula normal. Este nevoie ca oamenii să fie mai atenți și să folosească containerul”, a declarat primarul.

Acesta speră să finalizeze canalizarea anul acesta, după care să înceapă asfaltarea străzilor. „Suntem puțin întârziere pentru că nu avem aprobat bugetul local”, a adăugat Bogdan Bucur.