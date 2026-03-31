Pe scurt: Copiii și producătorii locali sunt în centrul unui nou eveniment la Consiliul Județean Sibiu, cu ateliere creative și produse tradiționale.

Consiliul Județean Sibiu lansează, în premieră, evenimentul „Primăvara la Consiliul Județean Sibiu”, dedicat copiilor, tradițiilor pascale și susținerii producătorilor locali. Manifestarea are loc în perioada 3-5 aprilie 2026 și reunește ateliere creative pentru cei mici, dar și un Târg de Florii deschis comunității sibiene, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu DGASPC Sibiu, Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu și Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu. Pe parcursul celor trei zile, copiii vor putea participa la activități practice care pun accent pe redescoperirea tradițiilor pascale și pe dezvoltarea creativității.

„Primăvara la Consiliul Județean Sibiu” își propune să creeze un spațiu educativ și prietenos pentru copii, unde aceștia pot învăța despre obiceiurile locale și pot experimenta diverse meșteșuguri, sub îndrumarea specialiștilor din instituțiile partenere.

Un punct central al evenimentului este Târgul de Florii, care oferă producătorilor locali șansa de a-și prezenta produsele și de a interacționa direct cu publicul. Vizitatorii vor găsi flori, aranjamente florale și decorațiuni pascale, toate realizate de artizani și producători din județul Sibiu. Standul DGASPC Sibiu va fi prezent pe toată durata târgului, oferind informații și activități dedicate copiilor și familiilor.

Programul de vineri, 3 aprilie 2026, include deschiderea oficială a Târgului de Florii la ora 09:00, urmată de târgul propriu-zis, între orele 10:00 și 13:30. Pe lângă produsele expuse, vizitatorii vor putea participa la ateliere și demonstrații de meșteșuguri tradiționale.

Prin această inițiativă, Consiliul Județean Sibiu urmărește să sprijine economia locală și să promoveze valorile culturale ale județului, implicând activ copiii și comunitatea.

