fetiță de 12 ani trimisă la cumpărături cu bani falși: borfașul a fost prins

Pe scurt: Un bărbat din Drobeta Turnu Severin a pus o minoră să plaseze bani falși în magazine. Ancheta poliției vizează o posibilă rețea.

O fetiță de 12 ani din Drobeta Turnu Severin a fost trimisă în mod repetat la cumpărături cu bani falși, potrivit Digi24.

Fata primea de la un bărbat de 47 de ani bancnote false de 100 de lei și era instruită să cumpere produse alimentare în valoare de 10-20 de lei din magazinele din cartier. Restul primit la casă ajungea la bărbatul care îi dădea banii.

Conform anchetatorilor, bărbatul îi oferea minorei câte o bancnotă falsă aproape zilnic, folosind-o astfel pentru a introduce în circulație sume de bani contrafăcute. Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au ridicat mai multe probe relevante pentru anchetă. Autoritățile încearcă acum să stabilească sursa bancnotelor false și să afle dacă bărbatul făcea parte dintr-o rețea mai amplă de falsificatori.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar marți, 31 martie, urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii nu exclud implicarea și altor persoane în acest caz.

Potrivit anchetatorilor, folosirea minorilor în astfel de activități reprezintă o agravare a faptei, iar autoritățile tratează cu maximă seriozitate acest tip de infracțiuni. Cazul readuce în atenție riscurile la care pot fi expuși copiii în comunitate și necesitatea unei vigilențe sporite din partea părinților și a societății.