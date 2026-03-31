furt masiv de cablu de cupru de pe traseul de tramvai abandonat sibiu - rășinari. creierul operațiunii reținut la alba

În cursul zilei de duminică, 30 martie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Sibiu au reținut un sibian în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2 – 3 februarie 2026, persoane necunoscute ar fi secționat și sustras aproximativ 360 de metri de cablu de alimentare din cupru de la un mijloc de transport în comun care circula pe ruta Sibiu – Rășinari.
În urma unor activități complexe investigative și de cercetare penală, polițiștii au identificat doi suspecți, în vârstă de 24 și 30 de ani, ambii din Sibiu, bănuiți de comiterea faptelor.
Pe baza probatoriului administrat, față de bărbatul de 30 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.
Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tăinuire.
