lansări de carte la sibiu: două tinere autoare debutează la biblioteca astra

Pe scurt: Două eleve din Sibiu își lansează cărțile la Biblioteca ASTRA, într-un proiect care încurajează debutul literar al copiilor.

Biblioteca ASTRA Sibiu organizează joi, 2 aprilie 2026, de la ora 13:00, la American Corner (etajul V al bibliotecii), un eveniment dedicat debutului literar al copiilor, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Manifestarea are loc cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii și face parte din proiectul editorial ASTRE, desfășurat sub egida Anului Cultural ASTRA 165.

Publicul va putea descoperi două volume de debut semnate de autoare foarte tinere: „Pax, vulpoiul curajos”, scrisă de Celia Maria Davidel de Paep, și „Ein wunderbares Weihnachtsabenteuer”, semnată de Maria Isabela Goia. Evenimentul aduce în prim-plan aceste două tinere, care au reușit să transforme ideile lor în cărți, cu sprijinul familiei și al comunității.

La eveniment vor participa reprezentanți ai editurii bibliotecii, profesoara Adela Dinu, iar moderarea va fi asigurată de Casiana Lup, elevă la Colegiul Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu. Intrarea este liberă pentru toți cei interesați să susțină tinerii autori și să descopere noile apariții editoriale.

Prin proiectul ASTRE, Biblioteca ASTRA oferă copiilor și adolescenților șansa de a publica volume cu ISBN și de a face primii pași în lumea literaturii. Consiliul Județean Sibiu sprijină aceste inițiative, încurajând fiecare copil să își urmeze visul și să își spună povestea, susțin organizatorii.

Evenimentul face parte dintr-o serie de acțiuni dedicate dezvoltării creativității tinerilor și promovării lecturii în rândul noii generații. Detalii suplimentare pot fi găsite pe pagina oficială a Consiliului Județean Sibiu.