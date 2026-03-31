momente tensionate în centrul sibiului: un tânăr a căzut de pe bicicletă în piața unirii și a fost preluat de smurd

Au fost momente tensionate, marți, la orele prânzului, în centrul Sibiului. Un tânăr a căzut de pe o bicicletă într-un sens giratoriu.

Tânărul, în vârstă de 24 de ani, se deplasa cu bicicleta în Piața Unirii, iar în zona sensului giratoriu de la Ramada, a căzut pe carosabil. Se pare că acestuia i s-a făcut rău.

„Un echipaj SMURD a intervenit de urgență în sensul giratoriu din Piața Unirii pentru a acorda asistență medicală unui biciclist. Tânărul în vârstă de 24 de ani a suferit o stare de rău și a căzut de pe bicicletă”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Bărbatul a fost transportat la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare. Din fericire, șoferii l-au observat la timp și au sunat la 112, fără a fi lovit de vreun autoturism.